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Ρόδος: Νεκρός πυροσβέστης ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρριχητές – Έπεσε από μεγάλο ύψος

Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους αναρριχητές, ο 52χρονος πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα
Οχήματα της πυροσβεστικής
Οχήματα της πυροσβεστικής / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια διάσωσης δύο αναρριχητών στη Ρόδο καθώς ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, το μεσημέρι της Τρίτης (22.9.26).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλιμάκιο πυροσβεστών είχε σπεύσει για απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρριχητών που είχαν εγκλωβιστεί σε βραχώδες σημείο στο φαράγγι του Αττάβυρου στη Ρόδο.

Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους αναρριχητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τον 52χρονο πυροσβέστη εντόπισε drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή.

Για το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στον πυροσβέστη και την ασφαλή μεταφορά του από το δύσβατο σημείο.

Ο πυροσβέστης ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

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