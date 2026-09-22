«Ο κόσμος μας είναι κβαντικός στα θεμέλια του: Δεν μπορούμε να κοτσάρουμε τη λέξη “κβαντικό” για να βγάζουμε λεφτά» – Τί είναι η «κβαντική»

«Κάθε φορά που ακούτε κάποιον να κολλάει το “κβαντικός” όπου του έρθει, μιλώντας για “Κβαντική Ιατρική”, “Κβαντική διατροφή”, “Κβαντικό θέατρο”, “Κβαντική γυμναστική” κλπ, είναι απλά τσαρλατάνος και απατεώνας», τονίζει σε ανάρτησή του ο Εμμανουήλ Σαριδάκης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), μιλώντας για την κβαντική επιστήμη.

Με αφορμή όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Εμμανουήλ Σαριδάκης, προχωρά σε διευκρινίσεις σχετικά με τον επιστημονικό όρο της κβαντικής επιστήμης αναφέροντας πως: «Η Κβαντική Φυσική είναι η πιο επιτυχημένη και η περισσότερο επιβεβαιωμένη και εφαρμοσμένη θεωρία του ανθρώπου. Πήρε το όνομά της από το λατινικό “quantum” που σημαίνει “ποσότητα”, γιατί στις αρχές του 20ου αιώνα κατανοήσαμε ότι η ενέργεια του φωτός δεν μεταφέρεται με συνεχή τρόπο αλλά σε κομμάτια, τα περίφημα “κβάντα” (που αργότερα ονομάστηκαν φωτόνια). Μέσα στις επόμενες δεκαετίες κατανοήσαμε ότι ολόκληρος ο Κόσμος μας είναι κβαντικός, και η Κβαντική Φυσική είναι η θεωρία που τον περιγράφει σε μικροσκοπικό επίπεδο. Στις μεγάλες κλίμακες (όπως η καθημερινή ζωή μας, τα ουράνια σώματα κλπ) τα κβαντικά φαινόμενα εξασθενούν/θάβονται, και αναδύεται η κλασική συμπεριφορά, αλλά μιλώντας με ακρίβεια, τα πάντα γύρω μας, εξακολουθούν στο βάθος και την ουσία τους να είναι κβαντικά».

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Ο ρόλος της Κβαντικής Φυσικής στη σημερινή τεχνολογία

Εξηγώντας την επίδραση της κβαντικής φυσικής και μηχανικής στη σημερινή ψηφιακή εποχή, υπογράμμισε πως: «Ανάμεσα στα άλλα, χάρις στην Κβαντική Φυσική κατασκευάσαμε τους ημιαγωγούς (που είναι η βάση για τα τραντζίστορς, τα τσιπς κλπ) στους οποίους βασίζεται ολόκληρος ο ηλεκτρονικός κόσμος. Οι υπολογιστές, τα τάμπλετς, τα smartphones, κ.α., δεν θα υπήρχαν χωρίς την κβαντομηχανική επιστήμη. Το ότι τώρα εσείς μπορείτε και διαβάζετε αυτό το ποστ είναι μια εφαρμογή της Κβαντομηχανικής. Γι’ αυτό λέμε ότι κάθε μέρα που περνάει εφαρμόζουμε και χρησιμοποιούμε την Κβαντική Φυσική περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο ανθρώπινο επίτευγμα».

Οι «παρερμηνείες» και η εκμετάλλευση του όρου

Ασκώντας δριμεία κριτική στην λάθος χρήση του όρου και την αξιοποίησή του για την εκμετάλλευση και τον πλουτισμό επιτήδειων δήθεν επιστημόνων τόνισε: «Όμως! Επειδή στην ουσία και στο βάθος τους τα πάντα είναι κβαντικά (είπαμε, ο Κόσμος μας είναι κβαντικός στα θεμέλιά του), δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κοτσάρουμε τη λέξη “κβαντικό” σε ό,τι κάνουμε για να παίρνουμε τα εύσημα ή να βγάζουμε λεφτά. Το ότι τα ηλεκτρόνια είναι “κβάντα” δεν σημαίνει ότι κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα θα τη λέμε “κβαντική”, το ότι οι ακτινογραφίες ή οι τομογράφοι χρησιμοποιούν φωτόνια δεν σημαίνει ότι θα τους λέμε κβαντικούς, το ότι εμείς είμαστε φτιαγμένοι από στοιχειώδη σωμάτια που συμπεριφέρονται κβαντικά δεν σημαίνει ότι θα λεγόμαστε “κβαντικοί άνθρωποι”, κλπ κλπ.

«Ο όρος “κβαντικός” χρησιμοποιείται σωστά στις εφαρμογές μόνο όταν έχουμε να κάνουμε με ένα κβαντικό φαινόμενο κατά τρόπο ουσιαστικό, όπως είναι οι κβαντικοί υπολογιστές, οι κβαντικές επικοινωνίες, οι κβαντικοί αισθητήρες, η κβαντική μετρολογία, κ.α».

Ο κ. Σαριδάκης «κλείνει» την ανάρτησή του με την «σκληρή» αλλά και ξεκάθαρη διατύπωση: «Οπότε, κάθε φορά που ακούτε κάποιον να κολλάει το “κβαντικός” όπου του έρθει, μιλώντας για “Κβαντική Ιατρική”, “Κβαντική διατροφή”, “Κβαντικό θέατρο”, “Κβαντική γυμναστική” κλπ, είναι απλά τσαρλατάνος και απατεώνας».