Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή από πτώση κεραυνού και κατέρρευσε στη μέση του δρόμου – Μεταφέρθηκε στον «Ερυθρό Σταυρό»

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» μεταφέρθηκε σήμερα (22.09.2026) από την Ηλιούπολη μια 50χρονη γυναίκα καθώς φέρεται να φοβήθηκε από πτώση κεραυνού, να υπέστη ανακοπή να κατέρρευσε στη μέση του δρόμου.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε στα Αστυνομικά Ηλιούπολης, με περαστικούς να καλούν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να την παραλάβουν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα έπαθε ανακοπή ενώ βρισκόταν καθοδόν, όταν έπεσε ο κεραυνός.

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Περαστικοί και διασώστες προχώρησαν σε ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν καθώς δεν είχε τις αισθήσεις της.

Εν τέλει μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ώστε οι γιατροί να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαναφορά της.

Πληροφορίες από ilioupolinews.gr