Κυψέλη: Νέες ρωγμές εμφανίζονται στις πληγείσες πολυκατοικίες – «Τις τελευταίες πέντε μέρες, το κτίριο κουνήθηκε 2 φορές»

Νέες ρωγμές συνεχίζουν και εμφανίζονται στις πολυκατοικίες της Κυψέλης οι οποίες ήδη έχουν ελεγχθεί για τη ζημιά που προκάλεσαν οι εργασίες του μετροπόντικα για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό. Ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του ΤΕΕ αναμένεται να προχωρήσουν σε έλεγχο των κτιρίων που επλήγησαν μιας και το φαινόμενο φαίνεται πως δεν έχει σταματήσει παρά την παύση των εργασιών.

Οι περισσότεροι ένοικοι των πολυκατοικιών της Κυψέλης όπου εμφανίστηκαν οι βαθιές ρωγμές, έχουν εγκαταλείψει εδώ και μήνες τα σπίτια τους. Όσοι παραμένουν, καταγγέλλουν πως εμφανίστηκαν νέες ρωγμές σε πατώματα και τοίχους ενώ περιγράφουν συγκλονισμένοι πως ακόμα νιώθουν σεισμικές δονήσεις παρά το γεγονός πως τα έργα την γραμμή 4 του Μετρό σταμάτησαν από τη στιγμή που έγινε γνωστό το πρόβλημα.

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«Τις τελευταίες πέντε μέρες έχει κουνηθεί δύο φορές το κτίριο, που σημαίνει ότι το έδαφος μάλλον δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα», καταγγέλλει ένοικος πολυκατοικίας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Περιγράφει μάλιστα πως αν και στην αρχή εντοπίζοντας αλλοιώσεις μόνο σε τοίχους και κολώνες, πλέον το πρόβλημα είναι ορατό και στα πατώματα των κτιρίων.

«Μπήκαν στο χορό και τα πατώματα τώρα, τα οποία έχουν αποκτήσει μια εικόνα κυματοειδή, δηλαδή βαθουλώματα», αναφέρει συγκεκριμένα.

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Μέσα στον μήνα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) θα προχωρήσει σε έλεγχο των κτιρίων ώστε να διαπιστωθεί η στατικότητά τους.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ακόμα πως δεν έχουν τα στοιχεία των μετρήσεων στα χέρια τους και ζουν στην ανασφάλεια υπό τον φόβο κατάρρευσης των κτιρίων.