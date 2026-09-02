Ελλάδα

Λασίθι: Σε κρίσιμη κατάσταση 2χρονο αγόρι που έπεσε από μπαλκόνι – Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ

Το παιδάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου με τους γιατρούς να διαπιστώνουν την σοβαρότητα των τραυμάτων τους και να κρίνουν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Ηράκλειο
an Asian todler in hospital with intravenous saline. Sick children, infected with the virus, are lying and being treated in beds in hospitals.
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Σοβαρό ατύχημα για αγοράκι 2 χρόνων στο Λασίθι της Κρήτης. Ο μικρός μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση, σήμερα το πρωί (02.09.2026) στο ΠΑΓΝΗ μετά την πτώση του από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Αν και ακόμα δεν έχουν εξακριβωθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα, όλα δείχνουν πως ο 2χρονος ξέφυγε της προσοχής των γονιών τους και έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους στην περιοχή Λενικά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι.

Το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του και την αναγκαία διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.

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