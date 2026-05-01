Πρωτομαγιά: Σε εξέλιξη η έξοδος του τριημέρου – Πολύ αυξημένη η κίνηση στις Εθνικές Οδούς

Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Μέχρι στιγμής η κίνηση στους δρόμους διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, παρά την αλλαγή του καιρού και τις προβλέψεις για βροχές και ισχυρούς ανέμους σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η κίνηση στις περισσότερες Εθνικές Οδούς αυξάνεται όσο περνά η ώρα, τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται στα διόδια της Ελευσίνας, στα διόδια των Αφιδνών και στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Σε εξέλιξη από το πρωί η έξοδος των εκδρομέων της Πρωτομαγιάς από την Αθήνα, με αρκετούς να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για ολιγοήμερες αποδράσεις. Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στην Αττική Οδό καταγράφονται καθυστερήσεις από τον Ασπρόπυργο έως την Ελευσίνα, που φτάνουν τα 20 με 25 λεπτά.

Στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας οι καθυστερήσεις κυμαίνονται από 10 έως 15 λεπτά.

Τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής είναι ενδεικτικά της μαζικής εξόδου: από τις 6:00 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6:00 το πρωί της Πέμπτης, περισσότερα από 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας. Την ίδια ώρα, από τα διόδια Αφιδνών διήλθαν 37.558 οχήματα.

Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων στα διόδια Ελευσίνας, όπου κατά διαστήματα παρατηρούνται καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά μποτιλιαρίσματα.

Η ροή των οχημάτων έχει αυξηθεί αισθητά, με περίπου 30 αυτοκίνητα ανά λωρίδα να περνούν τα διόδια, περιμένοντας ωστόσο για σχετικά σύντομο χρόνο, περίπου 1 έως 2 λεπτά, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα.

Επιπλέον, εντός της Αθήνας δεν καταγράφονται προβλήματα από την κίνηση. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, όπου επικρατεί κυριολεκτικά ασφυξία. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Ανοδική πορεία παρουσιάζει από το πρωί της Παρασκευής (01.05.2026) και η κίνηση στα διόδια Μαλγάρων, αν και μέχρι τις 10:00 η κυκλοφορία ήταν περιορισμένη. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες παρατηρείται σημαντική αύξηση της ροής των οχημάτων, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκδρομείς αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, λόγω της αυξημένης προσέλευσης, χρειάστηκε να ανοίξουν προσωρινά και οι εννέα λωρίδες κυκλοφορίας προς το ρεύμα εξόδου για διάστημα δύο έως τριών λεπτών, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Νωρίτερα είχαν σχηματιστεί ουρές που έφτασαν τα 200 έως 300 μέτρα.

Στην κατεύθυνση εισόδου η κατάσταση παραμένει ομαλή, αν και κατά διαστήματα καταγράφονται μικρές ουρές, μήκους περίπου 100 μέτρων.

Στο ανατολικό μέτωπο, και συγκεκριμένα στον άξονα Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα, χωρίς να παρατηρείται αυξημένος φόρτος.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή και στη Βόρεια Ελλάδα, με στόχο την ασφαλή και ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Οι αρμόδιες αρχές συστήνουν στους οδηγούς υπομονή, τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας και προσοχή λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.