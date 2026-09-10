Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Η εικόνα του ήταν άσχημη» είπε η γιατρός στην κατάθεσή της – Ερωτήματα γιατί προχώρησε στη θεραπεία

Σύμφωνα με τους αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ, που μίλησαν με ειδικούς, από τη στιγμή που η ιατρός διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής δεν ήταν καλή κατάσταση, θα έπρεπε να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια, αλλά να τον παραπέμψει άμεσα σε νοσοκομείο
Οι γιατροί της κλινικής την οποία επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Οι γιατροί της κλινικής την οποία επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
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Λεπτομερή κατάθεση για τα όσα έγιναν μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έδωσε η γιατρός που ξεκίνησε τη μοιραία θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως προέκυψε, στο πρώτο ραντεβού που είχαν, η ίδια του πρότεινε να προβεί στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης της είπε πως δεν αισθανόταν καλά, ήταν σε υπερδιέγερση και ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του ενόψει της προγραμματισμένης συναυλίας στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη και των δυο ακόμη που ακολουθούσαν μετά τις 30 Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο, όπως είπε η ίδια, όταν εμφανίστηκε χθες το μεσημέρι για να ξεκινήσει η θεραπεία, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση.

Ως ιατρός διαπίστωσε ότι η εικόνα του ασθενούς ήταν άσχημη, ωστόσο αποφάσισε να ξεκινήσει τη διαδικασία, παρά την κλινική του εικόνα. Υποστήριξε επίσης ότι ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν έφυγε από την κλινική, ενώ τόνισε πως ότι όλη η θεραπεία ήταν απολύτως νόμιμη και όλα έγιναν στο πλαίσιο των αδειών που έχει λάβει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ, μιλώντας και με ειδικούς, λένε πως από τη στιγμή που η συγκεκριμένη ιατρός διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής δεν ήταν καλή κατάσταση, θα έπρεπε να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια, αλλά να τον παραπέμψει άμεσα σε δημόσιο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει φροντίδα από εξειδικευμένους ιατρούς.

Μια κατάθεση η οποία είναι επιβαρυντική όπως λένε καθώς η παραδοχή της  δίνει την εικόνα του ασθενούς που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί αλλά να οδηγηθεί άμεσα στο νοσοκομείο. 

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