Ίλιον: Συνελήφθησαν 12χρονος και 13χρονος που είχαν κλέψει και οδηγούσαν μηχανή

Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη χθες (22/12/2025) στους δρόμους όταν αστυνομικοί έπιασαν 12χρονο να οδηγεί μηχανή στο Ίλιον.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή του Ιλίου μηχανή με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο εν τέλη οδηγό να σταματήσει.

Μόλις οι δύο ανήλικοι είδαν τους αστυνομικούς, έριξαν τη μοτοσικλέτα κάτω και προσπάθησαν να διαφύγουν με τα πόδια όμως οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν σε κοντινό σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, στο Ίλιον, 12 και 13 ετών, κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.