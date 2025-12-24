Ίλιον: Βίντεο από την καταδίωξη του 12χρονου και του 13χρονου με την κλεμμένη μηχανή

Βίντεο – ντοκουμέντο από την αστυνομική καταδίωξη του 12χρονου και του 13χρονου για κλοπή μοτοσυκλέτας από το Ίλιον έρχεται στο φως της δημοσιότητας το βράδυ της Τετάρτης (24.12.2025).

Ο 13χρονος και ο 12χρονος οι οποίοι φαίνονται στο βίντεο – ντοκουμέντο του Alpha, ανήκαν σε σπείρα ανήλικων που έκλεβε μηχανές στα δυτικά προάστια της Αθήνας, όπως το Ίλιον.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί εντόπισαν το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου στην περιοχή του Ιλίου μοτοσικλέτα με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο που οδηγούσε να σταματήσει.

Μόλις οι δύο ανήλικοι είδαν τους αστυνομικούς, έριξαν τη μοτοσικλέτα κάτω και προσπάθησαν να ξεφύγουν με τα πόδια.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τούς ακινητοποίησαν σε κοντινό σημείο και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν, κατηγορούμενοι για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Όπως διαπιστώθηκε η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.