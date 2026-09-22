Κέρκυρα: Σφοδρή κακοκαιρία με κεραυνούς, χαλάζι και πλημμύρες πλήττει το νησί – Φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία

Ισχυρή κακοκαιρία «χτύπησε» την Κέρκυρα από νωρίς το μεσημέρι, με έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετά σημεία, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η κακοκαιρία στην Κέρκυρα προκάλεσε συναγερμό και στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Φιγαρέτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνό που χτύπησε πολυκατοικία στο Κανόνι.

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Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο δώμα της πολυκατοικίας, πριν επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.