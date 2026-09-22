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Κέρκυρα: Σφοδρή κακοκαιρία με κεραυνούς, χαλάζι και πλημμύρες πλήττει το νησί – Φωτιά από κεραυνό σε πολυκατοικία

Εννέα αεροσκάφη αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια - Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για πλημμυρισμένα σπίτια
Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας στην Κέρκυρα από κεραυνό
corfutvnews
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Ισχυρή κακοκαιρία «χτύπησε» την Κέρκυρα από νωρίς το μεσημέρι, με έντονες βροχοπτώσεις, μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετά σημεία, ενώ οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η κακοκαιρία στην Κέρκυρα προκάλεσε συναγερμό και στην Πυροσβεστική, όταν ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Φιγαρέτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνό που χτύπησε πολυκατοικία στο Κανόνι.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στο δώμα της πολυκατοικίας, πριν επεκταθεί στο υπόλοιπο κτίριο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας στην Κέρκυρα από κεραυνό
Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας στην Κέρκυρα από κεραυνό / ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτιά σε δώμα πολυκατοικίας στην Κέρκυρα από κεραυνό
corfutvnews

Σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν και στις αεροπορικές πτήσεις. «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, εννέα αεροσκάφη βρέθηκαν σε αναμονή (holding) κοντά στο αεροδρόμιο νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς εναλλακτικά αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στο νησί», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσσος.

Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για δύο πλημμυρισμένα ισόγεια διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης, ενώ χρειάστηκε να προχωρήσει και στην κοπή δέντρου που εμπόδιζε την κυκλοφορία.

Καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τα μέτρα ασφαλείας και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

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