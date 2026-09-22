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Πάτρα: Άνδρας σε αμόκ έμπαινε με τη βία σε αυτοκίνητα ζευγαριών και τα έκανε «γυαλιά καρφιά» σε σπίτι

Έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού ενώ επιτέθηκε και σε δεύτερο ζευγάρι πριν συλληφθεί
Περιπολικό
Εικόνα αρχείου / eurokinissi
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Τον πανικό σκόρπισε ένας άνδρας στην Πάτρα, που με τη βία προσπάθησε να μπει σε αυτοκίνητο ζευγαριού ενώ τους ακολούθησε στο σπίτι που τα έκανε όλα λίμπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, μπήκε με τη βία σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι στην Πάτρα και αρνούνταν να βγει από το όχημα.

Το ζευγάρι κατάφερε τελικά να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο και να φτάσει στο σπίτι του, στην οδό Μικράς Ασίας.

Όμως ο άνδρας το ακολούθησε και μπούκαρε στο σπίτι, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έσπασε τζαμαρίες και προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό του σπιτιού, με τον άνδρα του ζευγαριού να προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης φέρεται να τραυματίστηκε στο χέρι και στη συνέχεια να το έβαλε στα πόδια.

Το ζευγάρι ενημέρωσε την Αστυνομία και άμεσα ξεκίνησε αναζήτηση του νεαρού από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μπει και πάλι με τη βία σε αυτοκίνητο άλλου ζευγαριού που βρισκόταν στην περιοχή.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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