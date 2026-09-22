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Πάτρα: Με νερά από τη βροχή πλημμύρισε κτίριο στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» – Απίστευτες εικόνες

Υπό τον φόβο ηλεκτροπληξίας κάποια ιατρεία ακυρώθηκαν ενώ γιατροί και νοσηλευτές έτρεχαν να καλύψουν με ό,τι μπορούσαν ιατρικά μηχανήματα
Βροχή στην Πάτρα
Στάζει η οροφή του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» / thebest.gr
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Ζημιές προκλήθηκαν ακόμα και στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» λόγω της βροχόπτωσης που έπληξε την Πάτρα, το μεσημέρι της Τρίτης (22.9.26).

Σύμφωνα με το thebest.gr, το νερό της βροχής πέρασε μέσα από την οροφή στο κτίριο του ταχύρρυθμου στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Βρόχινα νερά στάζουν από παντού, στον 3ο όπου βρίσκονται και ιατρεία, στον 2ο όροφο, ακόμη και στον 1ο όροφο και το ισόγειο. Το προσωπικό καθαριότητας του νοσοκομείου τρέχει και δεν φτάνει για να σφουγγαρίσει να νερά τα οποία εμφανίζονται από παντού σύμφωνα μεασθενείς που παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι την εξέλιξη αυτή. 

Υπό τον φόβο ηλεκτροπληξίας κάποια ιατρεία ακυρώθηκαν ενώ γιατροί και νοσηλευτές έτρεχαν να καλύψουν με ό,τι μπορούσαν ιατρικά μηχανήματα και άλλοι τοποθετούσαν δοχεία για να συλλέγεται το βρόχινο νερό.

Τις απίστευτες εικόνες κατέγραψαν ασθενείς.

thebest.gr

Πληροφορίες αναφέρουν ότι απομάκρυναν ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο Γεννηματάς.

Πλέον παραμένει άγνωστο τι θα γίνει με τα ιατρεία που έχουν ανακληθεί για λόγους ασφαλείας. Τις επόμενες ώρες και εφόσον γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί, αναμένεται να επανέλθουν.

thebest.gr
thebest.gr

Πλημμύρισε και η παραλιακή του Ρίου

Η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα στη Πάτρα «χτύπησε» για ακόμη μία φορά την Ακτή Δυμαίων που πλημμύρισε ξανά, σύμφωνα με το tempo24.gr

Με την πρώτη δυνατή βροχή της φθινοπωρινής περιόδου ο δρόμος γέμισε νερά, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

Ανάλογη κατάσταση επικράτησε και στην παραλιακή του Ρίου όπου συγκεντρώθηκε μεγάλη ποσότητα νερού.

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