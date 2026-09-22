Χανιά: Αποσωληνώθηκε το 17 ημερών βρέφος που κακοποιήθηκε από τη μητέρα του

Ευχάριστα είναι τα νεότερα για το μόλις 17 ημερών βρέφος που νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου από τα Χανιά καθώς όπως φαίνεται δέχτηκε κακοποίηση από την ίδια του τη μητέρα.

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, το νεογέννητο που κακοποιήθηκε από την 18χρονη μητέρα του στα Χανιά, βγήκε από τη διασωλήνωση τη Δευτέρα 21.09.2026 και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη Μονάδα Νεογνών, όπου οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία του.

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Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου, όταν η 18χρονη μητέρα μετέφερε το νεογέννητο στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά φέρεται να είπε στους γιατρούς ότι το παιδί είχε πέσει από τα χέρια της, αναφέρει το neakriti.gr.

Οι εξετάσεις, ωστόσο, έδειξαν ότι το βρέφος έφερε εγκεφαλική αιμορραγία και θλάση. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ κατά τη μεταφορά του φέρεται να παρουσίασε και σπασμούς.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 18χρονη

Μετά τα ευρήματα των γιατρών, η 18χρονη συνελήφθη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το παιδί σε στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να του προκαλέσει τόσο σοβαρό τραυματισμό.

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Η νεαρή μητέρα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Χανίων και αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ άλλων, της απαγορεύτηκε να πλησιάζει το βρέφος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ υποχρεούται να παρακολουθεί πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης, να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα και δεν επιτρέπεται να φύγει από τη χώρα.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για ενδοοικογενειακή βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου.

Τι αποκάλυψε «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Νέα στοιχεία για το παρελθόν της 18χρονης έδωσε στη δημοσιότητα «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το 2013, όταν η ίδια ήταν μόλις τεσσάρων ετών, είχε γίνει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία φερόταν να υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της.

Η αναφορά είχε κριθεί ιδιαίτερα σοβαρή και είχε διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία. Ο Οργανισμός διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν ενημερώνεται για την πορεία των αναφορών που στέλνει στις αρμόδιες Αρχές.

Το 2022, όταν η σημερινή 18χρονη ήταν 14 ετών, είχε επίσης ζητηθεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να αναλάβει τη μεταφορά της από ένα νοσοκομείο σε άλλο, έπειτα από εισαγγελική εντολή, προκειμένου να γίνει περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Μετά τη νέα υπόθεση, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 επικοινώνησαν με την Κοινωνική Υπηρεσία του νοσοκομείου και τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, δηλώνοντας διαθέσιμοι να προσφέρουν υποστήριξη τόσο στο βρέφος όσο και στη μητέρα του.

Ο Οργανισμός τονίζει παράλληλα την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση και σταθερή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο να λαμβάνουν έγκαιρα την προστασία και τη φροντίδα που χρειάζονται.