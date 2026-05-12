Ηλιούπολη: Οι 17χρονες άφησαν σημείωμα πριν πέσουν στο κενό – «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ»

Σε αυτοχειρία οδηγούν όλες οι ενδείξεις για την σοκαριστική υπόθεση με τραγικές πρωταγωνίστριες δύο 17χρονες κοπέλες οι οποίες έπεσαν κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Το ένα κορίτσι δυστυχώς είναι νεκρό, ενώ το άλλο διασωληνωμένο στο Ασκληπιείο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr οι γιατροί στο νοσοκομείο προσπαθούσαν για ώρα να σώσουν το κορίτσι που τελικά κατέληξε μετά από την πτώση του από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μία από τις δύο έχει αφήσει ένα σημείωμα προς την οικογένειά της που έγραφε: «Συγγνώμη σας αγαπάμε πολύ».

Ένας επιχειρηματίας που διατηρεί μαγαζί δίπλα από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη δεν μπορεί να πιστέψει τις έχει συμβεί. «Αγκομαχούσε και έβγαζε επιφωνήματα», αναφέρει σοκαρισμένος μιλώντας στο newsit.gr.

Περιγράφει τις σοκαριστικές στιγμές που έζησε και τι ακολούθησε μετά την πτώση. Με φωνή κομπιασμένη τονίζει ότι ακούστηκε ένα μακρόσυρτο «ααααα» και ένας κρότος από την πτώση των δύο κοριτσιών στο τσιμέντο. «Γύρω στις 12 ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα «ααα» και ένας δυνατός κρότος. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα τα κορίτσια. Κάλεσα το ΕΚΑΒ και το 100», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι η μία κοπέλα αγκομαχούσε και είχε σπεύσει κοντά της ο αδερφός της. «Κατέβηκε και ο αδελφός της κοπέλας που ανέπνεε. Για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν φαινόταν πως επικοινωνούσε. Αγκομαχούσε, έβγαζε επιφωνήματα, το κορίτσι προσπαθούσε να επικοινωνήσει, φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν το τι συνέβαινε».

Φίλη της διαχειρίστριας της πολυκατοικίας ανέφερε ότι τα κορίτσια το πρωί της ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας.

Όλα έγιναν σε πολυκατοικία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη, γύρω στις 12:00, όταν σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια ηλικίας 17 χρόνων, ανέβηκαν στον 6ο όροφο και έπεσαν στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το ένα κορίτσι υπέκυψε στα τραύματά του και το άλλο -το οποίο έχει μεταφερθεί στο Ασκληπιείο της Βούλας- είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να προσπαθούν να την κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κορίτσια που πριν πέσουν στο κενό, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας. Η μία από τις δύο μάλιστα έμενε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.