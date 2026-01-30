Ίμια: Η ιστορία με το κράνος του Παναγιώτη Βλαχάκου – Βρέθηκε από ψαρά 23 χρόνια μετά

Τριάντα χρόνια συμπληρώθηκαν από την κρίση στα Ίμια όταν η Ελλάδα και η Τουρκία πλησίασαν πολύ κοντά σε μία σύρραξη. Στη διάρκεια της κρίσης, κατέπεσε το ελληνικό ελικόπτερο με το πλήρωμα του, τον υποπλοίαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον αντιπλοίαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψό, να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Η ένταση στα Ίμια κορυφώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1996 όταν οι τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη μία από τις δύο βραχονησίδες, φέρνοντας την Ελλάδα και την Τουρκία στα πρόθυρα πολέμου.

Το κράνος του Παναγιώτη Βλαχάκου, που μαζί με τους Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό, επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο, βρέθηκε έπειτα από 23 χρόνια, το 2018, από Έλληνα ψαρά και παραδόθηκε στην οικογένεια.

Λίγους μήνες μετά την κρίση και την πτώση του ελικοπτέρου, ο πατέρας του Παναγιώτη Βλαχάκου κλήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Εκεί θέλησαν να του δώσουν ένα άλλο, άθικτο κράνος, το οποίο υποτίθεται ότι ανήκε στον γιο του.

Την Παρασκευή (30.01.2026) ο Alpha έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφία από το πραγματικό κράνος του Παναγιώτη Βλαχάκου.

Ο κ. Βλαχάκος αδελφός του αντιπλοιάρχου, μίλησε σε εκπομπή στο Open όπου μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Ύστερα από πολλά χρόνια, ψαράς από την Κάλυμνο ανέσυρε το κράνος του αδελφού μου. Το οποίο παρέλαβα πριν από μια εφταετία. Περάσανε 23 ολόκληρα χρόνια για να έχω το πραγματικό κράνος του αδελφού μου» και τόνισε:

«Το κράνος του αδελφού μου ήταν κόκκινο -υπάρχουν πολλές φωτογραφίες- με το ονοματεπώνυμό του και την ομάδα αίματος. Αυτό το έχω σπίτι μου. Αυτό είναι το κανονικό κι όχι εκείνο που θέλησαν να του παραδώσουν (σ.σ. στον πατέρα Βλαχάκο) εκείνη την εποχή».