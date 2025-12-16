Συμβαίνει τώρα:
Ιωάννινα: Επεισοδιακή καταδίωξη 23χρονης στην εθνική οδό – Είχε μέσα σε τζιπ 215 κιλά κάνναβης και τον 2,5 ετών γιο της

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε στα Γιάννενα
Από την αστυνομία κατασχέθηκαν 215 κιλά ακατέργαστης κάνναβης / astynomia.gr

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15.12.25) σε περιοχή των Ιωαννίνων, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τζιπ που οδηγούσε μια γυναίκα και στο οποίο επέβαινε και το 2,5 ετών παιδί της.

Για την υπόθεση με το τζιπ, συνελήφθησαν μία 23χρονη γυναίκα και δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – διακίνηση ναρκωτικών, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση, έκθεση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όλα συνέβησαν χθες το πρωί σε περιοχή των Ιωαννίνων, επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κοζάνης όταν αστυνομικοί εντόπισαν τζιπ, με οδηγό τη γυναίκα, ενώ προπορευόταν αυτού άλλο αυτοκίνητο.

Η οδηγός, μη συμμορφούμενη σε σήματα στάσης των αστυνομικών και εκμεταλλευόμενη τις δυσχερείς καιρικές και οδικές συνθήκες αλλά και την προτεραιότητα των αστυνομικών να διαφυλαχθεί η σωματική ακεραιότητα όλων, διέγραψε μία μεγάλη πορεία, περνώντας μέσα και από περιοχές του νομού Γρεβενών, ώσπου τελικά να ακινητοποιηθεί στη Βωβούσα Ιωαννίνων από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων.

Μάλιστα, κατά τη διαδρομή της η οδηγός και στην προσπάθειά της να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο προσέκρουσε δύο φορές σκοπίμως σε υπηρεσιακά οχήματα προκαλώντας τους φθορές.

 

Μέσα στο τζιπ, το οποίο ήταν φορτωμένο με 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της γυναίκας.

Το αυτοκίνητο της σπείρας με τα ναρκωτικά
/ astynomia.gr

Εκτός από το αυτοκίνητο και την παραπάνω ποσότητα ναρκωτικών, κατασχέθηκαν επίσης:

οι δύο πινακίδες κυκλοφορίας, ελληνικών αρχών, που έφερε το αυτοκίνητο, αφού διαπιστώθηκε ότι ανήκουν σε άλλο όχημα,

οι δύο πραγματικές πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, αλβανικών αρχών, που βρέθηκαν μέσα σε αυτό,
μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

πλαστικό κουτί με 2,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και τρία κινητά τηλέφωνα.

Ακόμα, μετά από κατάλληλη ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εμπλεκόμενες αστυνομικές υπηρεσίες, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Γρεβενών είχαν εντοπίσει νωρίτερα στους Φιλιππαίους Γρεβενών το όχημα που λειτουργούσε ως προπομπός, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί συνεργοί τής κατηγορούμενης, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Το αυτοκίνητό τους μαζί με 510 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν.

Τα τρία συλληφθέντα άτομα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

