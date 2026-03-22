Ιωάννινα: Πέθανε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο στο Αστυνομικό Μέγαρο

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα (22.03.026) το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν ένας 57χρονος αστυνόμος αυτοπυροβολήθηκε. Τραγική ήταν η κατάληξη ωστόσο με τον 57χρονο να αφήνει την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Ο άτυχος άνδρας που αυτοπυροβολήθηκε είχε διακομισθεί αρχικά στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου οι γιατροί κατάφεραν προσωρινά να τον σταθεροποιήσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Εκεί, οι νευροχειρουργοί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, το διαμπερές τραύμα στο κεφάλι και οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έφερε, αποδείχθηκαν μοιραία.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο 57χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 08:00 στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όταν 57χρονος Αστυνόμος Α’ ενώ βρισκόταν στο γραφείο του αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι με το υπηρεσιακό του όπλο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 57χρονο και τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν ζωή .

Ο αστυνομικός είναι πατέρας τριών 3 ενήλικων παιδιών.