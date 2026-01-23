Ελλάδα

Ηράκλειο: 17χρονη εξαφανίστηκε από δομή ανηλίκων

Άμεσα οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό της
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Μυστήριο αποτελεί η εξαφάνιση μίας 17χρονης στο Ηράκλειο της Κρήτης με τις αστυνομικές αρχές να κάνουν τα πάντα τα τελευταία 24ωρα για να την εντοπίσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr για την εξαφάνιση, η κοπέλα πρόκειται για μία 17χρονη η οποία μένει σε δομή ανηλίκων στο Ηράκλειο και έχουν χαθεί τα ίχνη της.

Χθες το μεσημέρι (22/1/2026), η υπεύθυνη της δομής μετά από αρκετές ώρες άκαρπων αναζητήσεων πήγε στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε την εξαφάνιση.

Άμεσα οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονη ψάχνοντας σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου.

Ελλάδα
