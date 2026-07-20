Ηράκλειο: Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από συνομήλικές της – Σοκάρει το βίντεο

Αδιανόητο βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό 15χρονης, από συνομήλικές της στο Ηράκλειο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει τη στιγμή που το ανήλικο κορίτσι δέχεται την επίθεση το βράδυ του Σαββάτου (18/7/2026).

Σύμφωνα με το CRETA24, οι τρεις ανήλικες στο Ηράκλειο είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει μεταξύ τους και είχαν κανονίσει να συναντηθούν, προκειμένου να λύσουν τις μεταξύ τους διαφορές, κάτι που οδήγησε στον ξυλοδαρμό της 15χρονης.

Η συνάντηση λοιπόν εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, καθώς η 15χρονη φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τις δύο άλλες κοπέλες. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μια ακόμη ανήλικη φέρεται να κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό της τηλέφωνο, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρότρυνε τις δύο κοπέλες που συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό.

Μετά το περιστατικό, η 15χρονη μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, όπου εξετάστηκε και στη συνέχεια αποχώρησε, καθώς δεν κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της. Οι γιατροί του νοσοκομείου ήταν εκείνοι που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου προχώρησαν στη σύλληψη μιας 14χρονης, η οποία φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και μιας 15χρονης που φέρεται να κατέγραψε το περιστατικό. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και των γονιών τους, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στον ξυλοδαρμό δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Τα κινητά τηλέφωνα των ανήλικων κατασχέθηκαν προκειμένου να εξεταστούν από τις αρχές, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μήνυση στη 15χρονη και στους γονείς της, προτίθενται να καταθέσουν οι γονείς των άλλων δύο κοριτσιών.

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