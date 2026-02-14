Ελλάδα

Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι η 52χρονη που παρασύρθηκε από το φορτηγό – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ - καρέ πως έγινε το σοβαρό τροχαίο - Σε ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το θύμα - Συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού
Πυροσβεστικό όχημα

Σε σοβαρή κατάσταση συνεχίζει και νοσηλεύεται η 52χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13.02.2026) στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν φορτηγό την χτύπησε και την παρέσυρε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Το τροχαίο έγινε σε πολυσύχναστο δρόμο του Ηρακλείου με αποτέλεσμα η 52χρονη να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες του φορτηγού. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την γυναίκα η οποία διακομίστηκε στο Βενιζέλειο.

Οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη να την κρατήσουν στη ζωή και πλέον η γυναίκα νοσηλεύεται σε ΜΕΘ έχοντας υποστεί ακρωτηριασμό στο πόδι της.

Δείτε το βίντεο ντοκουνέντο:

troxaio atuxhma hrakleio

troxaio atuxhma hrakleio

Ο οδηγός έχει ήδη συλληφθεί, και όπως ανέφερε, δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το φορτηγό του.

Ελλάδα
