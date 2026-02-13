Ηράκλειο: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα

Σοβαρό τροχαίο με φορτηγό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02/2026) στο Ηράκλειο με θύμα μία γυναίκα, ηλικίας 55 ετών περίπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patris, το τροχαίο έγινε όταν ένα φορτηγό παρέσυρε την άτυχη γυναίκα στην περιοχή του Γιόφυρο στο Ηράκλειο, όταν επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο.

Ο οδηγός του φορτηγού δεν πρόλαβε να ακινητοποιήσει το όχημα με αποτέλεσμα η γυναίκα να εγκλωβιστεί κάτω από τις ρόδες της νταλίκας και να τραυματιστεί σοβαρά στα κάτω άκρα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό για να την παραλάβει και να την μεταφέρει στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή και την ρύθμιση της κυκλοφορίας.