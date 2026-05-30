Κρήτη: Προφυλακιστέοι η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της για την κακοποίηση της 3χρονης

Στην φυλακή οδηγούνται η 25χρον μητέρα της 3χρονης και ο Πακιστανός σύντροφος της, για την κακοποίηση του παιδιού στην Κρήτη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί (30.05.2026) στον ανακριτή στην Κρήτη για να απολογηθούν. Στην 25χρονη μητέρα Ρομά από τη Βουλγαρία και στον 25χρονο σύντροφό της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, μετά την άγρια κακοποίηση του παιδιού.

Όπως μεταδίδει το flashnews.gr, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την υπόθεση περιέπλεξαν τα ψέματα και οι αντιφατικές καταθέσεις της 25χρονης, για τα οποία καταδικάστηκε στις 26 Μαΐου στο αυτόφωρο σε ποινή 3 ετών φυλάκισης χωρίς αναστολή.

Στο μεταξύ, ο 25χρονος σύντροφός της και πατέρας του τέταρτου παιδιού της, καταδικάστηκε την Τετάρτη στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο, καθώς βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια χωρίς χαρτιά, χωρίς ΑΜΚΑ, χωρίς ΑΦΜ, ενώ εργάζεται κανονικά σε θερμοκήπια στο Ακρωτήρι Χανίων.

Άλλωστε σε χώρο του θερμοκηπίου διέμενε με την 25χρονη σύντροφό του, το μωρό που έχουν αποκτήσει και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά της από άλλον πατέρα, ο οποίος είναι Πακιστανός υπήκοος και ζει στη Γερμανία. Από τα τέσσερα παιδιά, η 3χρονη παραμένει στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ενώ τρία αγόρια, ηλικίας 8 ετών, 6 ετών και 12 μηνών φιλοξενούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Τι υποστήριξε η 25χρονη κατηγορούμενη

Στην απολογία της η 25χρονη τόνισε ότι μένει στον Σταυρό με τα 4 παιδιά της και με τον σύντροφό της με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί το μωρό. Είπε πως δεν έχει σταθερή εργασία αλλά όταν εργάζεται αφήνει τα παιδιά μόνα. Σε ερωτήσεις της Έδρας ως προς το γιατί είπε ψέματα απάντησε πως φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά. Υποστήριξε πως το κοριτσάκι δεν χτύπησε στις κούνιες αλλά χτύπησε στο σπίτι.

«Εγώ ξεπάγωνα το κοτόπουλο και καθάριζα το σπίτι, τα παιδιά ηταν εκεί έξω εκεί χτύπησε» τόνισε.

Στην πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της όπως παραπέμφθηκε σημειώνοντας οτι για ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν κατέθεσε τουλάχιστον 3 φορές ψευδώς.

Το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση, της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 600 ευρώ χωρίς αναστολή στην έφεση. Στο μεταξύ ο τραυματισμός της 3χρονης ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις Αρχές και η προανάκριση συνεχίζεται.

Η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η αλήθεια είναι τελευταία εκδοχή που ανέφερε σήμερα, ότι το παιδί τραυματίστηκε στο σπίτι τους ενώ έπαιζε με τα αδέρφια του.