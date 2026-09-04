Ελλάδα

Καιρός σήμερα: Βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά – Άνεμοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια
Καιρός
Δυνατή βροχή / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Μιχάλης Παπανικολάου
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«Διπρόσωπος» θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή (04.09.2026). Σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν βροχές και πιθανόν καταιγίδες, όμως, σε άλλες θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr: Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται αραιές νεφώσεις, κυρίως σε περιοχές των ηπειρωτικών, του Ιονίου και του Βορείου Αιγαίου, οι οποίες από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι κι έπειτα.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 22 έως 35, στην Ήπειρο από 20 έως 33, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 22 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 22 έως 30 και στην Κρήτη από 21 έως 32.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

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