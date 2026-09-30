Ελλάδα

Ηράκλειο: Έριξαν φέιγ βολάν με τα προσωπικά στοιχεία γυναίκας – Βίντεο ντοκουμέντο

Μοίρασαν χαρτάκια σε παρμπρίζ αυτοκινήτων, με διεύθυνση, τηλέφωνο και φωτογραφία της
Ηράκλειο: Τη διαπόμπευσαν με φέιγ βολάν - Στη φόρα τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας
Άνδρας αφήνει φέιγ βολάν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στο Ηράκλειο με τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας / πηγή φωτογραφίας MEGA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μία απίστευτη περιπέτεια βίωσε γυναίκα στο Ηράκλειο. Είδε όλα τα προσωπικά της στοιχεία να αναγράφονται πάνω σε φέιγ βολάν που κάποιος μοίρασε στην περιοχή της Θερίσου.

Τα φέιγ βολάν βρέθηκαν πάνω σε παρμπρίζ αυτοκινήτων σε σημεία της Θερίσου στο Ηράκλειο και περιείχαν απρεπείς χαρακτηρισμούς, σεξιστικού χαρακτήρα, για την ίδια.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό.

Το MEGA και η εκπομπή «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο πρόβαλε βίντεο από κάμερα ασφαλείας κεντρικού δρόμου της πόλης, όπου άγνωστος φέρεται να κινούνταν από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο και να τοποθετούσε τους φακέλους στους υαλοκαθαριστήρες.

Από τις διωκτικές αρχές εκτιμάται ότι η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το συμβάν έγινε σε μία μεγάλη ακτίνα της συνοικίας κι έτσι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν όλες τις ενέργειες.

Η ΕΛΑΣ εξετάζει, από την πρώτη στιγμή, όλα τα στοιχεία που θα την ωθήσει να εξιχνιάσει την υπόθεση, όσο πιο σύντομα γίνεται.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αστυνομικοί έχουν «κυκλώσει» δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να μοίραζαν φυλλάδια στην περιοχή.

Οι υποψίες επικεντρώνονται σε άλλη γυναίκα, που ενδέχεται να κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
172
171
171
168
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καταθέσεις των δύο εργαζομένων στο Κολωνάκι γεννούν νέα ερωτήματα – «Μου είπε η γιατρος τι να καταθέσω»
Η νοσηλεύτρια και η γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου υποστηρίζουν ότι τους ζητήθηκε να αποκρύψουν στοιχεία - Τι καταθέτουν για τις κρίσιμες στιγμές πριν φτάσει το ΕΚΑΒ
Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καταθέσεις των δύο εργαζομένων στο Κολωνάκι γεννούν νέα ερωτήματα – «Μου είπε η γιατρος τι να καταθέσω»
Newsit logo
Newsit logo