Ηράκλειο: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΠΑΓΝΗ – 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική

Ο νεαρός βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ σήμερα βρέθηκε στο ΠΑΓΝΗ το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με έναν 60χρονο να νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας
Το ΠΑΓΝΗ
Φωτογραφία αρχείου/ ΑΠΕ-ΜΠΕ / Χαλκιαδάκης Νίκος

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (27.09.2025) στο Ηράκλειο μετά από κρούσμα μηνιγγίτιδας το ΠΑΓΝΗ.

Ένας 20χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) μετά την επιβεβαίωση κρούσματος μηνιγγίτιδας.

Ο νεαρός νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ ερευνώνται οι δια ζώσης επαφές του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, εντοπίστηκε θετικός στον ιό του Δυτικού Νείλου, ένας άνδρας σε χωριό στην Κρήτη. Ο 60χρονος επίσης μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Μάλιστα, ο διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης ανέφερε ότι πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη και εξήγησε πως ο 60χρονος δεν είχε ταξιδέψει πρόσφατα.

Έτσι ενεργοποιήθηκε αμέσως το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ το οποίο περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή.

