Ηράκλειο: Νεκρός 36χρονος από φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του – Έχασε τις αισθήσεις του από αναθυμιάσεις

Έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στην περιοχή της Ανώπολης στο Ηράκλειο σήμερα το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου 2025, με έναν 36χρονο άνδρα, πατέρα δύο παιδιών, να βρίσκει ακαριαίο θάνατο.

Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι ο άνδρας βρισκόταν μέσα στο σπίτι στο Ηράκλειο όταν έγινε έκρηξη από λέβητα υγραερίου και εκείνος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε στο σημείο ο θάνατος του.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια στον άτυχο άνδρα καθώς ο θάνατος του ήταν ακαριαίος.

Νέες πληροφορίες, σύμφωνα με το patris.gr, όμως λένε ότι ο άνδρας πιθανότατα άφησε ανοιχτό το υγραέριο της κουζίνας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στα ντουλάπια της κουζίνας και να βρει τραγικό θάνατο.

Αυτό έδειξε η αυτοψία των ανδρών του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όχι έκρηξη σε λέβητα όπως αρχικά ήταν οι πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 36χρονος είχε επιστρέψει στο σπίτι του από κοινωνική εκδήλωση γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Άνοιξε την κουζίνα υγραερίου και στη συνέχεια τον πήρε ο ύπνος.

Προκλήθηκε φωτιά στα ντουλάπια της κουζίνας με τον άνδρα να χάνει τις αισθήσεις του από τις αναθυμιάσεις.

Ο 36χρονος, ο οποίος ζούσε μόνος του δεν απαντούσε το πρωί στις κλήσεις συγγενικών του προσώπων οι οποίοι και ανησύχησαν που δεν είχε πάει στη δουλειά του. Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, η αδελφή του ήταν εκείνη που πήγε στο σπίτι και τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στον διάδρομο του σπιτιού γύρω στις 11 το πρωί.

Για να μπει μάλιστα στο σπίτι, η γυναίκα έσπασε την πόρτα του σπιτιού.