Ηράκλειο: «Ο πατέρας βίαζε και τις δύο αδερφές μου και η μητέρα μας τα ήξερε όλα» καταγγέλλει ο αδερφός για την υπόθεση της Μεσαράς

Σοκαρισμένη η κοινωνία της Κρήτης και όχι μόνο από τις συνεχείς αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση κακοποίησης των παιδιών μίας οικογένειας στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο χωριό Μεσαρά. Δηλώσεις που σοκάρουν έκανε το απόγευμα της Παρασκευής (09.01.2026) ο αδερφός των κοριτσιών που κατήγγειλαν τον πατέρα τους.

Μιλώντας στο Politica 89,8 και στην εκπομπή «Όλα Μαζί», για τη συγκλονιστική υπόθεση με την οικογενειακή κακοποίηση στη Μεσαρά στο Ηράκλειο, ο Μύρος Βαφάκης καταγγέλλει ότι ο ίδιος τους ο πατέρας τους βίαζε τα κορίτσια κατ’ επανάληψη.

Όλα αυτά ήταν, που όπως επανέλαβε – τον οδήγησαν στο να καταγγείλει τους ίδιους του τους γονείς, προκειμένου να προστατεύσει τις αδερφές του και να αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Με λόγια που σοκάρουν, ο ίδιος ανέφερε:

«Ο πατέρας μου βίαζε και τις δύο αδερφές μου. Δεν έχει ακουμπήσει άλλος τα κορίτσια. Τα έκανε όλα εκείνος».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι πράξεις φέρονται να τελούνταν με απειλές και εξαναγκασμό, ενώ περιέγραψε φράσεις που – όπως λέει – χρησιμοποιούσε ο πατέρας τους πριν προχωρήσει στις πράξεις.

«Η μητέρα μου τα ήξερε όλα»

Ιδιαίτερα βαριά είναι και η καταγγελία σε βάρος της μητέρας τους, για την οποία ο Μύρος Βαφάκης υποστηρίζει ότι γνώριζε τι συνέβαινε, λέγοντας: «Η μητέρα μου τα ήξερε όλα».

Ο ίδιος κάνει λόγο για σιωπή και συγκάλυψη, τονίζοντας ότι σήμερα δέχεται πιέσεις και απειλές προκειμένου να του αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών.

Ακόμη πιο ανατριχιαστική είναι η αναφορά σε βρέφος, το οποίο – όπως καταγγέλλεται – είναι αποτέλεσμα βιασμού από τον πατέρα τους.

«Στις 3 Ιανουαρίου η αδερφή μου μού αποκάλυψε ότι το παιδί είναι αποτέλεσμα βιασμού και ότι είναι του πατέρα μας».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η αδερφή του επιθυμούσε να μεγαλώσει το παιδί, ωστόσο οι γονείς φέρονται να παρενέβησαν, ενημερώνοντας την Πρόνοια ότι δήθεν δεν είναι ικανή να το αναθρέψει.

«Δεν ήθελαν το παιδί από την πρώτη στιγμή, για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια».

«Θέλουν να μείνουν μαζί μου»

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι αδερφές του νιώθουν ασφαλείς μαζί του και επιθυμούν να παραμείνουν υπό τη φροντίδα του:

«Μαζί μου περνάνε καλά, είναι ασφαλείς και αυτό θέλουν. Γι’ αυτό η εισαγγελέας μου έδωσε την επιμέλειά τους».

Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία ότι υπάρχει προσπάθεια να επιστρέψουν στο οικογενειακό περιβάλλον:

«Θέλουν να μου πάρουν τα κορίτσια για να συνεχίσουν να τα κακοποιούν».

Υπό διερεύνηση η υπόθεση

Οι καταγγελίες βρίσκονται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Ο Μύρος Βαφάκης, ολοκληρώνοντας τη μαρτυρία του, τόνισε ότι εργάζεται και μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τις αδελφές του, δηλώνοντας αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη.