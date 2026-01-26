Ηράκλειο: Πλημμύρισαν από τη βροχή οι αίθουσες του ειδικού σχολείου – Τι καταγγέλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί

Ανάστατοι είναι οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί του Ειδικού Σχολείου στο Ηράκλειο Κρήτης. Το σχολικό συγκρότημα πλημμύρισε από τη βροχή που έπεσε τη Δευτέρα (26.01.2026).

Οι προκατασκευασμένες αίθουσες, στις οποίες στεγάζονται οι μαθητές στάζουν νερά, και όλο το σχολείο στο Ηράκλειο εμφανίζει σοβαρότατα προβλήματα που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή τη λειτουργία του.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, «οι αίθουσες κοντέινερ όπου τοποθετήθηκαν εκτάκτως πέρυσι τέτοιο καιρό και προβλήθηκαν από την δημοτική Αρχή ως καινούρια σχολική μονάδα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις ενός ειδικού σχολείου. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι ότι με τη σημερινή βροχή το 1/3 των αιθουσών του σχολείου πλημμύρισε…».

Όπως αναφέρει το patris.gr, οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι εκτός από το πρόβλημα με τις προκατασκευασμένες αίθουσες, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα της έλλειψης στεγάστρου, με αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι απόλυτα εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Έτσι το καλοκαίρι τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και τον χειμώνα στη βροχή.

Όπως εξηγούν, για να μπορέσει να μετακινηθεί ένα παιδί από την τάξη του στην τουαλέτα πρέπει να κρατάει ομπρέλα και ειδικά για τα παιδιά που έχουν κινητικά προβλήματα η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου λειτουργική.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί εξηγούν ότι όλο το σχολείο είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και επειδή είναι κοντά στη θάλασσα οι άνεμοι είναι πάρα πολλοί ισχυροί με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κινηθούν τα παιδιά με ευκολία, ούτε κατά την είσοδο και την έξοδο των παιδιών, ούτε στη διάρκεια του διαλείμματος.