Παύλος Ασλανίδης για παραπομπή Χρήστου Τριαντόπουλου: «Ένα βήμα προς τη σωστή πλευρά, αν δεν πάει φυλακή, δεν ησυχάζω»

Ως «ένα βήμα προς τη σωστή πλευρά» χαρακτηρίζει ο Παύλος Ασλανίδης την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών.

Ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, σχετικά με τις ενέργειες στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, με τον Παύλο Ασλανίδη να σχολιάζει την απόφαση αυτή.

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Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία, μιλώντας στο Thesspost.gr χαρακτήρισε θετική την εξέλιξη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι, κατά τη δική του θέση, η κατηγορία θα πρέπει να αναβαθμιστεί από πλημμέλημα σε κακούργημα.

«Θετικό βήμα προς τη σωστή πλευρά, όμως το πλημμέλημα πρέπει να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Αν δεν πάει φυλακή, δεν ησυχάζω», δήλωσε.

Η απόφαση για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου ελήφθη από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση. Ο πρώην υφυπουργός παραπέμπεται στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι διαφωνεί με την απόφαση και υποστηρίζει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

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Ο Παύλος Ασλανίδης υποστηρίζει ότι για να φτάσει η υπόθεση σε αυτό το σημείο χρειάστηκε πολυετής προσπάθεια από τους συγγενείς των θυμάτων, με μηνύσεις, ενστάσεις και συνεχή αναζήτηση στοιχείων.

«Η εξέλιξη ήρθε μετά το ανελέητο κυνηγητό που έκαναν οι συγγενείς. Είχα κάνει μήνυση και γύρισε πίσω, έκανα ένσταση, ξαναπήγε, κατέθεσαν οι γονείς, βρήκαμε τα οικόπεδα, το μπάζωμα στο Κουλούρι, ακολούθησαν οι έρευνες από τους σκύλους της Anubis και δεν έγινε ούτε μια εισαγγελική παρέμβαση», τονίζει.