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Τέμπη: Η εισαγγελέας ζητά να μην κληθούν Γεωργιάδης και Μαρκόπουλος – Στο επίκεντρο το κινητό του βοηθού μηχανοδηγού

«Με ποιο δικαίωμα σκόρπισαν το παιδί μου, γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός;» ανέφερε μητέρα θύματος
Πυροσβέστες και διασώστες συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού αγνοουμένων, στο σημείο όπου σημειώθηκε το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα έξω από τη Λάρισα, Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023. Μία επιβατική αμαξοστοιχία συγκρούσθηκε με μία εμπορευματική έξω από τη Λάρισα, ενώ εκτροχιάστηκαν τα δύο πρώτα βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε 46 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με εμπορική, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, αργά το βράδυ της Τρίτης όπως ανέφερε σε επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
Photo / ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ
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Με σημαντικές εξελίξεις γύρω από τα αιτήματα των οικογενειών συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με την εισαγγελέα να προτείνει να μην κληθούν ως μάρτυρες ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται το υπηρεσιακό κινητό του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαου Ναλμπάντη και το ενδεχόμενο να εξεταστεί εργαστηριακά.

Η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαου Ναλμπάντη έχει ζητήσει κατά τη δίκη να διερευνηθεί εάν, μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας, έγινε από το υπηρεσιακό του κινητό κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον σταθμάρχη ή άλλο πρόσωπο πριν την τραγωδία στα Τέμπη. Το συγκεκριμένο αίτημα είχε τεθεί ήδη ενώπιον του δικαστηρίου.

Η εισαγγελέας πρότεινε να διαταχθεί η κατάσχεση της συσκευής και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο, ενώ επιφυλάχθηκε ως προς το αίτημα για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης.

Το κινητό είχε παραδοθεί στην αρραβωνιαστικιά του Νικόλαου Ναλμπάντη λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα και κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι με βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Αρείου Πάγου ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί.

Τα τρία νέα αιτήματα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκαν ακόμη τρία αιτήματα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας.

Το πρώτο υποβλήθηκε από την πλευρά του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη Ασλανίδη, και αφορά οστά που, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι συνήγοροί του στο δικαστήριο, φυλάσσονται στο Εφετείο Λάρισας.

Ζητείται να εντοπιστούν και να καταμετρηθούν, να γίνει ταυτοποίηση και στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν ειδικές εξετάσεις σε κατάλληλα δείγματα, προκειμένου να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες και η αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη δίκη, πρόκειται για οστά που είχαν περισυλλεγεί από διάφορα σημεία στη Λάρισα, στα οποία είχαν μεταφερθεί συντρίμμια των τρένων και χώματα από το σημείο της σύγκρουσης.

Τα άλλα δύο αιτήματα αφορούν την κλήση ως μαρτύρων επτά πρώην γενικών γραμματέων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την περίοδο 2016-2023, καθώς και την προσκόμιση εγγράφων που είχαν ανταλλάξει η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Οι συγκλονιστικές καταθέσεις των συγγενών

Στο δικαστήριο συνεχίστηκαν παράλληλα οι καταθέσεις συγγενών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη.

«Τα παιδιά μας φύγανε άδικα. Είναι θύματα ενός κράτους που δεν δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή» κατέθεσε ο Λάζαρος Πορφυρίδης, πατέρας της Καλλιόπης Πορφυρίδου.

Η μητέρα της, Άννα Καρατζόγλου, περιέγραψε την αγωνία των πρώτων ωρών μετά τη σύγκρουση και όσα αντίκρισε στα νοσοκομεία της Λάρισας. Αναφερόμενη στις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας, είπε: «με ποιο δικαίωμα σκόρπισαν το παιδί μου. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός;».

Και συνέχισε: «γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου; Αν κάποιοι έκαναν σωστά την δουλειά τους, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του. Αυτό που απαιτώ από εσάς εκτός από το να διευρύνετε το κατηγορητήριο, είναι να τιμωρήσετε όλους όσοι ευθύνονται για τον θάνατο του παιδιού μου. Η εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη δεν είναι δεδομένη, εύχομαι να κερδηθεί».

Ο Δημήτρης Μπουρνάζης, που έχασε τον πατέρα και τον αδελφό του, κατέθεσε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο πατέρας και ο αδερφός μου χάθηκαν επειδή δύο τρένα κινούνταν στην ίδια γραμμή. Είναι αδιανόητο. Θα ήθελα να αποδοθεί δικαιοσύνη γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας μας σε αυτό το τρένο. Οι ποινές πρέπει να είναι παραδειγματικές».

Από την πλευρά της, η οικογένεια του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπους κατέθεσε: «Από την επόμενη μέρα είμαστε ζωντανοί νεκροί. Από εκείνο το βράδυ καταστράφηκαν δύο οικογένειες. Είμαστε διαλυμένοι. Σε μια νύχτα όλα έσβησαν. Θερμή παράκληση ό,τι απόφαση πάρετε, βάλτε και το συναίσθημα του γονιού».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Άγγελος Μπόζο, γιος του Παυλίνι Μπόζο, ο οποίος εργαζόταν στο κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας. «Αν ξέραμε ότι ήταν έτσι η κατάσταση στα τρένα δεν θα τον αφήναμε να εργάζεται εκεί», είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε όσα υποστήριξε ότι είδε τις πρώτες ώρες μετά τη σύγκρουση, κάνοντας λόγο για ένα «μπλε βανακι που έβαζαν μαύρες σακούλες». Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε ακούσει από τον πατέρα του για προβλήματα στον σιδηρόδρομο, μεταξύ των οποίων και οι «συχνές καθυστερήσεις».

Η δίκη συνεχίζεται την Τετάρτη 30.09.2026 με νέες καταθέσεις συγγενών των θυμάτων.

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