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«Βλέπαμε τον άνθρωπο μας να πεθαίνει βασανιστικά» – Συγκλονίζει ο γιος του 55χρονου αστυνομικού που έμαθε ότι είχε καρκίνο έναν χρόνο αργότερα

Αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο η δίκη
Ο αστυνομικός που ενημερώθηκε καθυστερημένα από το 424 Θεσσαλονίκης ότι έπασχε από καρκίνο
Ο 55χρονος αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος που πέθανε τον Μάρτιο του 2026
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«Από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε αυτή η τετελεσμένη βόμβα στο σπίτι μας, κάθε μέρα ζούσαμε και μία τραγωδία». Ο γιος του αστυνομικού Θωμά Πουλιόπουλου που ενημερώθηκε με καθυστέρηση ενός χρόνου από το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη ότι έπασχε από καρκίνο κατόπιν επέμβασης σκωληκοειδίτιδας, ξεκινάει δικαστικό αγώνα, ζητώντας έστω και μετά θάνατον, δικαιοσύνη.

Βιώνοντας ακόμη το πένθος από την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος πέθανε τον περασμένο Μάρτιο μετά από μεγάλη μάχη με τον καρκίνο, τόσο για τη ζωή του όσο και για την ηθική του δικαίωση του 55χρονου αστυνομικού, ο 27χρονος Νίκος Πουλιόπουλος προσήλθε την Τρίτη (29.09.2026) μαζί με τη θεία του και τον δικηγόρο τους, Νάσο Διαλυνά στο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης.

Εκεί – όπως αναφέρει το thesspost.gr – επρόκειτο να αρχίσει η δίκη του γιατρού που δεν ενημέρωσε έγκαιρα τον 55χρονο και καθυστέρησε να διαβιβάσει το αποτέλεσμα της βιοψίας, με την οικογένεια να ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας για σωματική αμέλεια, σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

«Δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να δώσει τον αγώνα του»

Η αργοπορημένη ενημέρωση από το νοσοκομείο για τον καρκίνο από τον οποίο έπασχε ο 55χρονος, είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει στο στάδιο τέσσερα, θέτοντας τη ζωή του σε αντίστροφη μέτρηση.

«Ο πατέρας μου πλέον δεν είναι εδώ άρα αναγκαστικά και μη, γιατί πρέπει να δικαιωθεί, βρίσκομαι εγώ εδώ στη θέση του. Καλώς ή κακώς θα έπρεπε να είναι εδώ, αλλά δεν είναι και αυτό είναι το λάθος.

Ότι δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να δώσει τον αγώνα του και δυστυχώς δίνουμε εμείς με τον κ. Διαλυνά και με όλη την ομάδα και την οικογένεια μου, αυτόν τον αγώνα της δικαίωσης τουλάχιστον μεταθανάτια. Στόχος μας είναι, να υπάρξει δικαιοσύνη», λέει ο 27χρονος.

Σε μια κατάθεση ψυχής για τους τελευταίους μήνες που έζησε όλη η οικογένεια πλάι στον πατέρα του μέχρι το τέλος, λέει:

«Από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε αυτή η τετελεσμένη βόμβα στο σπίτι μας, κάθε μέρα ζούσαμε και μια τραγωδία. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε στον απλό κόσμο γιατί απλά ο πόνος μας ήταν καθημερινός και κάθε μέρα ήταν και χειρότερα. Βλέπαμε τον άνθρωπο μας να πεθαίνει μέρα με τη μέρα, βασανιστικά. Ήταν βασανιστήριο αυτό. Ήταν τόσος πολύς ο πόνος που έβγαλε ο πατέρας μου από αυτή την ασθένεια, για την οποία δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να την παλέψει στα ίσια, που πραγματικά μας στιγμάτισε όλους μας».

Στις 20 Νοεμβρίου η δίκη

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου, η κατηγορία της σωματικής βλάβης παραμένει και θα εξεταστεί μέσω της ακροαματικής διαδικασίας η αναβάθμιση της σε ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Νάσος Διαλυνάς δηλώνει ότι «αυτό που έχει αλλάξει σήμερα είναι ότι το δικαστήριο θα μπει στην ουσία για να εξετάσει εκτός των άλλων και τη μεταβολή, την αναβάθμιση της κατηγορίας. Όταν ασκήθηκε ποινική δίωξη αρχικώς και προσδιορίστηκε η δικάσιμος, ο κατηγορούμενος κατηγορούνταν για σωματική βλάβη από αμέλεια. Εφόσον τώρα το αποτέλεσμα είναι ο θάνατος, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος τότε υπερασπιζόταν τις θέσεις του, έχει πεθάνει, θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση της κατηγορίας, σε ανθρωποκτονία από αμέλεια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτή την κατηγορία, δηλαδή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια έχει ήδη παραπεμφθεί σε δίκη ο τότε διοικητής του νοσοκομείου 424, ως κατηγορούμενος καθώς δεν φρόντισε να υπάρχει αντίστοιχος γιατρός στο τμήμα για να δει τα αποτελέσματα της βιοψίας. Ο ίδιος, πάντως αρνείται την κατηγορία. «Ο διοικητής του νοσοκομείου έχει ήδη παραπεμφθεί. Το οξύμωρο είναι ότι εδώ θα είναι σαν μάρτυρας για την ίδια υπόθεση για την οποία στην άλλη υπόθεση είναι κατηγορούμενος», σημειώνει ο κ. Διαλυνάς.

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