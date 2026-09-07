Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο μετά την ένοπλη επίθεση – Τραυματισμένος ο 55χρονος δέχεται τις πρώτες βοήθειες

Τις πρώτες στιγμές μετά την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια σε βάρος ενός 55χρονου καταγράφει βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το newsit.gr.

Στο βίντεο από την ένοπλη επίθεση στα Πατήσια που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας (07.09.2026) ο 55χρονος είναι πεσμένος κάτω και του δίνουν τις πρώτες βοήθειες.

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Ο άνδρας είναι με το εσώρουχο, έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος και φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του.

Σε άλλο βίντεο διακρίνεται το ασθενοφόρο που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα.

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο newsit.gr για τη στιγμή των πυροβολισμών λέγοντας ότι οι δράστες ήταν δύο. «Είδα τους πυροβολισμούς, έριχναν κάτω στο έδαφος και πιθανόν κάποια σφαίρα εξοστρακίστηκε. Είδα δύο άτομα φορώντας κράνη να φεύγουν πεζή από το σημείο και στη συνέχεια είδα το θύμα αιμόφυρτο κάτω στο έδαφος».

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Το περιστατικό σημειώθηκε στις 04:55 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου, στα Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πλησίασαν τον 55χρονο, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα έβγαινε από το σπίτι του, και τον πυροβόλησαν.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες. Οι Αρχές αναζητούν τους δύο δράστες.