Η αρχαία Νικόπολη στον δρόμο για την UNESCO – Κατατέθηκε ο προκαταρκτικός φάκελος

Μια σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό με στόχο την …UNESCO. Η αρχαία Νικόπολη -ένας αρχαιολογικός χώρος εξαιρετικής ιστορικής, αρχαιολογικής και πολιτιστικής σημασίας, με αξία που υπερβαίνει τα εθνικά όρια- αποδόθηκε στην τοπική κοινωνία με την ολοκλήρωση των σημαντικών έργων προστασίας, αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης από το υπουργείο Πολιτισμού.

Τα έργα στην αρχαία Νικόπολη εγκαινιάστηκαν την περασμένη Δευτέρα (28.09.2026) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα για την προστασία και τη σύγχρονη ανάδειξη ενός από τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα της Ηπείρου. Η ολοκλήρωση των έργων εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού για την ολιστική προστασία του αρχαιολογικού χώρου, με κεντρικό στόχο την προετοιμασία της υποψηφιότητά του για εγγραφή στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

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Το υπουργείο Πολιτισμού ήδη έχει προχωρήσει στην κατάθεση του πρώτου φακέλου προς αξιολόγηση, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπει ο διεθνής Οργανισμός.

«Η Νικόπολη αποτελεί ένα μνημειακό σύνολο εξαιρετικής σημασίας, που αποτυπώνει τη μετάβαση από τον ελληνιστικό κόσμο στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και, στη συνέχεια, τη μετάβαση στη χριστιανική εποχή. Τα σωζόμενα ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά μνημεία της, σε συνδυασμό με το εξαιρετικά διατηρημένο φυσικό τοπίο, συγκροτούν μια κληρονομιά διεθνούς ακτινοβολίας» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

«Τα τελευταία χρόνια, το υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί ένα συνεκτικό πρόγραμμα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης της Νικόπολης, αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, προχωρούμε στον σχεδιασμό δράσεων για την προστασία της Νικόπολης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια» πρόσθεσε, επισημαίνοντας:

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«Αυτές οι παρεμβάσεις ενισχύουν έμπρακτα το υπόβαθρο της υποψηφιότητας της Νικόπολης για τον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η προετοιμασία του φακέλου έχει ήδη ξεκινήσει και ο προκαταρκτικός φάκελος έχει υποβληθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας απαιτητικής και μακράς διαδικασίας».

«Το υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκρίνεται στις δοκιμασίες που ορθά θέτει ο διεθνής οργανισμός. Στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη υποβάλαμε τρεις υποψηφιότητες, -το maximum δυνατόν, δηλαδή- το Ζαγόρι, τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα της Κρήτης και τον Όλυμπο και εγγράψαμε και τα τρία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO» επεσήμανε.