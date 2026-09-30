Ηράκλειο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 35χρονος που έπεσε σε πηγάδι

Δυνάμεις τις πυροσβεστικής ανέσυραν έναν 35χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, από πηγάδι στον Πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων στο Ηράκλειο, σύμφωνα με το creta24.gr.

Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύργου, καθώς και δυνάμεις της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να προσεγγίσουν το άτομο και να το ανασύρουν από το πηγάδι στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Συγγενείς του 35χρονου που βρίσκονται στο σημείο.

creta24.gr

creta24.gr

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το άτομο βρέθηκε μέσα στο πηγάδι.