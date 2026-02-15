Ηράκλειο: «Το θύμα είχε πάρει τα κλειδιά του δράστη για να μην οδηγήσει μεθυσμένος και εκείνος τον σκότωσε» λέει φίλος των δύο αδελφών για τη δολοφονία

«Ο συγχωρεμένος δεν οδηγούσε, ήθελε να τον προστατέψει να μην οδηγήσει μεθυσμένος», λέει στο newsit.gr ο παιδικός φίλος των δύο αδελφών του 63χρονου δράστη και του 67χρονου θύματος της άγριας δολοφονίας στη Μάρθα Ηρακλείου, το βράδυ του Σαββάτου (14.2.26).

Το πρωί της Κυριακής ο 63χρονος, που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον αδελφό του, παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα στο Ηράκλειο και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Τρίτης. Εναντίον του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία.

Σημειώνεται ότι μετά το έγκλημά του ο 63χρονος τηλεφώνησε στην αστυνομία για να κάνει παράπονα για τον αδελφό του, με τους αστυνομικούς να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν έφτασαν στο σπίτι βρήκαν τον 67χρονο άγρια δολοφονημένο.

Σύμφωνα με τον παιδικό φίλο των δύο αδελφών, ο δράστης αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με το αλκοόλ και το έγκλημα συνέβη ύστερα από καβγά, όταν το θύμα προσπάθησε να τον αποτρέψει από το να οδηγήσει. Ο 67χρονος περιγράφεται ως ήρεμος άνθρωπος που ήθελε απλώς να προστατεύσει τον αδελφό του, ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις στο παρελθόν δεν ήταν καλές.

«Τα αδέρφια τα ξέρω χρόνια, μαζί μεγαλώσαμε στο χωριό. Ο δράστης είχε μεγάλο θέμα με το αλκοόλ, είχε πιει και είχε χάσει τα λογικά του. Οικονομικές διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης ήθελε να φύγει με το αμάξι του και ο αδερφός του τού είχε πάρει τα κλειδιά για να μην οδηγήσει στην κατάσταση που ήταν. Ο νεκρός δεν οδηγούσε, απλά ήθελε να τον προστατέψει για να μην πάθει τίποτα», τονίζει.

Ο φίλος των δύο αδελφών επισημαίνει ότι το περιστατικό έγινε γνωστό αμέσως σε όλο το χωριό και πως ο δράστης, αφού τραυμάτισε θανάσιμα τον αδελφό του, κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, η οποία βρέθηκε μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα.

«Κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία»

«Αφού έγινε το κακό, μαθεύτηκε κατευθείαν σε όλο το χωριό και πήγα να δω τι έγινε. Έμαθα ότι του έκοψε την καρωτίδα και μετά του κάρφωσε το μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και του το άφησε εκεί. Εκείνος κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε ότι δεν του δίνει τα κλειδιά και όταν πήγε η αστυνομία αντίκρυσε το θέαμα», αναφέρει.

Ο δράστης είχε επιστρέψει πρόσφατα στο χωριό για λόγους υγείας και οικονομικούς, μένοντας με τον αδελφό του, με τον οποίο στο παρελθόν δεν διατηρούσαν καλές σχέσεις.

Το θύμα περιγράφεται ως ήρεμος άνθρωπος, αποστασιοποιημένος εδώ και χρόνια από την οικογένειά του.

«Ο δράστης δεν έχει πολύ καιρό που ήρθε στο χωριό. Έμενε στις Γούβες Ηρακλείου, έπαθε και ένα θέμα υγείας και, για οικονομικούς λόγους, ώστε να μην πληρώνει ενοίκιο, ήρθε και έμεινε με τον αδερφό του. Παλαιότερα δεν είχαν καλές σχέσεις τα δύο αδέρφια. Ο συγχωρεμένος ήταν ήρεμος άνθρωπος, δεν πείραζε ποτέ κανέναν. Ήταν χρόνια χωρισμένος και είχε δύο παιδιά, αλλά δεν είχαν επαφές εδώ και χρόνια», αναφέρει.