Βορίζια: Θείος και ανίψια ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες – Εισέπραξαν επιδοτήσεις 580.000 ευρώ με ξένα χωράφια

Μεγάλη επιχείρηση του FBI - Στα 200.000 ευρώ οι φθορές που προκάλεσαν στα χωράφια ιδιοκτητών που δεν υπέκυψαν στους εκβιασμούς τους - Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI στήθηκε σήμερα το πρωί (18.05.2026) στην Κρήτη, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για εμπρησμούς, εκβιασμούς και απάτες.

Στελέχη του ελληνικού FBI έχουν ήδη συλλάβει 3 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στα Βορίζια της Κρήτης: έναν θείο και τα δύο ανίψια του. Κατηγορούνται πως καταπατούσαν χωράφια στην περιοχή και στη συνέχεια τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να παίρνουν επιδοτήσεις.

Φέρεται μάλιστα πως για τα καταπατημένα χωράφια πήραν συνολικά επιδοτήσεις 580.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των χωραφιών αρνούνταν να υποκύψουν στους εκβιασμούς, τότε προκαλούσαν εκτεταμένες φθορές σε αυτά. Υπολογίζεται πως η ζημία που προκάλεσαν φτάνει τις 200.000 ευρώ.

Σχετικά με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέρα από εμπρησμούς, εκβιασμούς και απάτες, κατηγορούνται και για φθορές.

Ο εισαγγελέας ζήτησε να ανοίξει ο κύκλος των ερευνών σε όλη την Κρήτη, ώστε να αποδειχθεί αν εμπλέκονται και άλλοι στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Πέρα από τους 3 συγγενείς, συνελήφθησαν ακόμη 3 για κλοπές ζώων.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη ώστε να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

