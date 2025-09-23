Ισόβια για 3 άτομα στη Θεσσαλονίκη – Τους είχαν «πιάσει» με 21 κιλά κοκαΐνης

Την ποινή των ισοβίων, αντιμετωπίζουν 3 άντρες στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, έλαβαν σήμερα 23.09.2025 ο καθένας την ποινή της ισόβιας κάθειρξης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Οι άντρες είχαν συλληφθεί τον Ιούνιο του 2024 ως μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά και οι αρχές είχαν εντοπίσει 21 κιλά κοκαΐνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για τρεις υπηκόους Αλβανίας, ηλικίας 42, 40 και 45 ετών, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι αδέλφια.

Τι είχαν εντοπίσει οι αρχές

Μέρος της κοκαΐνης εντοπίστηκε σε χώρο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας του 40χρονου. Κατά τις αστυνομικές έρευνες είχαν κατασχεθεί ένα πιστόλι με μία γεμιστήρα και δώδεκα φυσίγγια, όπως επίσης χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα.

Αρνούνται τα πάντα τα δύο αδέρφια

Στις απολογίες τους τα δύο αδέλφια αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με τα ναρκωτικά, δηλώνοντας επιχειρηματίες- ο ένας ξενοδόχος στην πατρίδα του κι ο άλλος ιδιοκτήτης της παραπάνω εταιρείας μίσθωσης οχημάτων, ενώ ο τρίτος αποδέχθηκε την κατοχή και αποθήκευσή τους.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού. Μετά την ετυμηγορία των δικαστών επέστρεψαν στις φυλακές.