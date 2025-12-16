Jet Oil: Παγώνει τους λογαριασμούς της ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης μετά το προσωρινό λουκέτο

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων 5 εταιριών εμπορίας καυσίμων γιατί σχετίζονται με τη Ρωσία, την Τρίτη 16.12.2025.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κ. Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Πακιστανοκαναδού επιχειρηματία που διατηρεί στη χώρα μας πέντε εταιρείες εμπορίας καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις πέντε εταιρείες πετρελαιοειδών είναι η Jet Oil που νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε την αναστολή εργασιών της.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχει καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και κατέχει αυτές τις πέντε εταιρείες από το 2017.

Μετά από ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ο άνθρωπος αυτός συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς, ενεργοποιήθηκαν οι περιορισμοί που προβλέπονται από ευρωπαϊκή οδηγία σε εφαρμογή κυρώσεων κατά της Ρωσίας και αποφασίστηκε το «πάγωμα» όλων των περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω επιχειρηματία.

H ανακοίνωση της εταιρείας για την προσωρινή αναστολή

«Κύριοι,

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τις 15.12.2025 η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της λόγω της προσθήκης του κ. Murtaza Ali LAKHANI (πραγματικού δικαιούχου της Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών) στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ με την οποία επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα /οντότητες.

Η Cetracore Jetoil Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πετρελαιοειδών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με την ανωτέρω απόφαση.

Η αναστολή λειτουργίας είναι προσωρινή. Η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους δικηγόρους της, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές προκειμένου να επιτραπεί άμεσα η επαναλειτουργία της εταιρείας και να συμφωνηθεί το ακριβές πλαίσιο αυτής.

Ως αποτέλεσμα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας:

Παραδόσεις και άλλες υπηρεσίες στο πλαίσιο καταρτισμένων συμφωνιών μπορούν να ανασταλούν προσωρινά ή να καθυστερήσουν.

Δε θα προβούμε στην κατάρτιση νέων συμφωνιών ή στην επαναδιαπραγμάτευση των υπαρχουσών συμφωνιών.

Δεσμευόμαστε να σας κρατούμε ενήμερους όσο εξελίσσεται η κατάσταση».