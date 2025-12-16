H Cetracore-Jetoil ανέστειλε τη λειτουργία της λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία

Εντελώς αιφνιδιαστικά ανέστειλε σήμερα (16.12.2025) τη λειτουργία της η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Cetracore-Jetoil SA. αποφάσισε την αναστολή εξαιτίας των κυρώσεων στη Ρωσία. Δεν αποκλείεται να υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας καυσίμων σε κάποια πρατήρια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η εταιρεία ενημέρωσε τους συνεργάτες της για προσωρινή αναστολή των εργασιών της σε όλα τα επίπεδα, από τα λογιστικά μέχρι την παράδοση καυσίμων, λόγω της επιβολής κυρώσεων σε πρόσωπα της διοίκησής της εξαιτίας των σχέσεών της με τη Ρωσία. Αποτέλεσμα της απόφασης είναι να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις παραδόσεις, αλλά και στις άλλες υπηρεσίες, λόγω των καταρτισμένων συμφωνιών.

Τι αναφέρει η εταιρεία σε ενημέρωση προς τους συνεργάτες της

H Cetracore-Jetoil SA ξεκίνησε τον κύκλο εργασιών της στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2018, όταν η Αυστριακή Cetracore Energy Gmbh εξαγόρασε τη Jetoil.

Η Jetoil ιδρύθηκε το 1968 και κυριάρχησε στην αγορά των πετρελαιοειδών πολλές δεκαετίες ως η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

Να σημειωθεί ότι η Cetracore Energy ελέγχεται κατά 80,1% από την UFG Europe Holding που έχει έδρα το Λουξεμβούργο, στην οποία η θυγατρική της Rosneft, JV Projects SA, κατέχει μερίδιο 19,9%.