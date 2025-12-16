Συμβαίνει τώρα:
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύει περιουσιακά στοιχεία 5 εταιριών εμπορίας καυσίμων γιατί σχετίζονται με τη Ρωσία

Η ενέργεια αυτή συνδέεται με τις κυρώσεις που επιβάλλει η χώρα μας κατά της Ρωσίας
Καύσιμα
Εικόνα αρχείου / Reuters

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κ. Χαραλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία 5 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καυσίμων.

Η πρωτοφανής ενέργεια συνδέεται με τις κυρώσεις που επιβάλλει η χώρα μας κατά της Ρωσίας, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες αυτές φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο, το οποίο με τη σειρά του φέρεται να σχετίζεται με το ρωσικό καθεστώς.

Το πρόσωπο που εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών αυτών έχει πακιστανική και καναδική υπηκοότητα.

