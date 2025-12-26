Καιρός – Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που σκύλος σώζεται τελευταία στιγμή από την κατάρρευση αυλής

Σκύλος γλιτώνει στο… παρά πέντε από την κατάρρευση αυλής μονοκατοικίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο δήμος κηρύχθηκε τελικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις καταστροφές και τις καθιζήσεις που άφησε πίσω της η καταιγίδα το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων (24.12.2025).

Ο σκύλος της οικογένειας σώζεται την τελευταία στιγμή από τη σφοδρή καταιγίδα που παρέσυρε ολόκληρη την αυλή της μονοκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βαλτετσίου στον Άγιο Δημήτριο.

Τα ορμητικά νερά από την πρόσφατη κακοκαιρία έχουν παρασύρει όλη την αυλή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σε μία δραματική στιγμή, ο σκύλος κατάφερε να γλιτώσει κυριολεκτικά στο… παρά πέντε.

Ξαφνικά άρχισε να γαβγίζει δυνατά και αμέσως μετά το έδαφος όπου βρισκόταν χάθηκε (!) εξαιτίας καθίζησης, αλλά ευτυχώς για τον ίδιο, μόλις που πρόλαβε να απομακρυνθεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν ώρες αγωνίας μέχρι που κόπασε η δυνατή νεροποντή.

Έπειτα από αίτημα του δημάρχου του Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Μαμαλάκη, ο δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλέον «τρέχουν» οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών.