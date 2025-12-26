Ελλάδα

Καιρός – Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που σκύλος σώζεται τελευταία στιγμή από την κατάρρευση αυλής

Ορμητικά νερά από την πρόσφατη κακοκαιρία έχουν παρασύρει όλη την αυλή μίας μονοκατοικίας
Σκύλος σώζεται την τελευταία στιγμή από καθίζηση αυλής μονοκατοικίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής
Σκύλος σώζεται την τελευταία στιγμή από καθίζηση αυλής μονοκατοικίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής / πηγή φωτογραφίας Star

Σκύλος γλιτώνει στο… παρά πέντε από την κατάρρευση αυλής μονοκατοικίας στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο δήμος κηρύχθηκε τελικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις καταστροφές και τις καθιζήσεις που άφησε πίσω της η καταιγίδα το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων (24.12.2025).

Ο σκύλος της οικογένειας σώζεται την τελευταία στιγμή από τη σφοδρή καταιγίδα που παρέσυρε ολόκληρη την αυλή της μονοκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Βαλτετσίου στον Άγιο Δημήτριο.

Τα ορμητικά νερά από την πρόσφατη κακοκαιρία έχουν παρασύρει όλη την αυλή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Σε μία δραματική στιγμή, ο σκύλος κατάφερε να γλιτώσει κυριολεκτικά στο… παρά πέντε.

Ξαφνικά άρχισε να γαβγίζει δυνατά και αμέσως μετά το έδαφος όπου βρισκόταν χάθηκε (!) εξαιτίας καθίζησης, αλλά ευτυχώς για τον ίδιο, μόλις που πρόλαβε να απομακρυνθεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής πέρασαν ώρες αγωνίας μέχρι που κόπασε η δυνατή νεροποντή.

 

Έπειτα από αίτημα του δημάρχου του Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Μαμαλάκη, ο δήμος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πλέον «τρέχουν» οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
131
128
110
61
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία μεταξύ των τεσσάρων νεκρών από τη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη – Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους και πέμπτος
Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις κράτησαν μακριά από το βουνό τον 5ο της παρέας και σώθηκε - Ήταν εκείνος που ειδοποίησε τις αρχές ότι οι φίλοι του αγνοούνται - Η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών αναμένεται να ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου
ΦΩΤΟ tempo24.news 8
Για εμπρησμό από αμέλεια κατηγορείται η μητέρα του 7χρονου που πέθανε από φωτιά στο σπίτι της οικογένειας στη Ροδόπη
Ο έξι ετών αδελφός του επτάχρονου και ο πατέρας νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση - Η ξυλόσομπα που βρισκόταν στο δωμάτιο φέρεται να στάθηκε αιτία για τη μοιραία πυρκαγιά
Φωτιά σε σπίτι στη Ροδόπη
Ένα κρυμμένο μπιτόνι πρόδωσε τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - «Σχέδιο σε 3 φάσεις» περιγράφει η Αγγελική Νικολούλη
Σύμφωνα με την Αγγελική Νικολούλη που ερεύνησε σε βάθος την υπόθεση μέσα από την εκπομπή της, «πέρα από τα χάπια, της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο και έβαλε φωτιά»
Ελένη Παπαδοπούλου: Ένα κρυμμένο μπιτόνι πρόδωσε τον γιο της που συνελήφθη για τη δολοφονία της – «Σχέδιο σε 3 φάσεις» περιγράφει η Αγγελική Νικολούλη
5
«Ετοιμάσαμε την τελευταία της βαλίτσα, δεν γύρισε ποτέ» λέει ο σύντροφος της 42χρονης αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon
Την ίδια ώρα, οι τουρκικές αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να δουν αν υπήρξε εξωτερική παρέμβαση από τρίτους πριν από τη μοιραία πτήση
Μαρία Παππά
Newsit logo
Newsit logo