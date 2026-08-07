Καιρός: Ανεβαίνει από σήμερα η θερμοκρασία – Κύμα ζέστης 3 ημερών με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40°C

Ανεβαίνει σταδιακά από σήμερα Παρασκευή (07.08.2026) η θερμοκρασία που θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις του καιρού, ξεκινά ένα τριήμερο επίμονης ζέστης. Οι άνεμοι θα είναι ισχυροί και τα μελτέμια θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Για σήμερα, Παρασκευή, θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί τις επόμενες ημέρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, οι οποίες θα δίνουν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά και κατά τόπους μεμονωμένες καταιγίδες.

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Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο (08.-09.08.2026) ο καιρός θα παραμείνει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στα ορεινά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

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Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 08-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.