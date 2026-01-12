Καιρός: Αντιπαράθεση Τσατραφύλλια και Μαρουσάκη για τα χιόνια στην Αττική – «Η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα»

«Κοντράρονται» μεταξύ τους τα τελευταία 24ωρα οι Έλληνες μετεωρολόγοι για το κύμα ψύχους που «χτυπά» τη χώρα αλλά και τις έντονες χιονοπτώσεις που σημειώνονται σε βόρειες και ορεινές περιοχές της Αττικής.

Αυτή τη φορά, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας άφησε αιχμές για την «πολική φωτοβολίδα», όπως ονόμασε τις έντονες χιονοπτώσεις ο συνάδελφός του, Κλέαρχος Μαρουσάκης, σχολιάζοντάς την μέσω ανάρτησής του ως «στρακαστρούκα». Η συζήτηση γύρω από το κύμα ψύχους έχει «διχάσει» τις προβλέψεις των μετεωρολόγων και τη σοβαρότητα της κακοκαιρίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή χαρακτήρισε την κακοκαιρία ως ένα φαινόμενο σύντομης διάρκειας, κάνοντας λόγο για «πολική φωτοβολίδα που θα περάσει γρήγορα».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε τις αντιδράσεις των μετεωρολόγων, οι οποίοι έχουν εκφράσει εμφανώς διαφορετικές εκτιμήσεις για την ένταση και τη διάρκεια του χιονιά.

Σήμερα Δευτέρα (12.01.2026), ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook: «Όπως αναμενόταν, η φωτοβολίδα εξελίσσεται σε στρακαστρούκα…».

Ανάρτηση Καλλιάνου

Να σημειωθεί ότι και ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος είχε τοποθετηθεί σχετικά με την ασυμφωνία γύρω από το ψύχος των τελευταίων ημερών, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Πλήρης ασυμφωνία των μοντέλων για την Αττική ακόμα και λίγες ώρες πριν την έλευση της ψυχρής μάζας.

Ακόμη και αυτή τη στιγμή, 14-18 ώρες πριν από την κρίσιμη χρονική περίοδο του πρωινού της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, παρατηρούνται τεράστιες αποκλίσεις ως προς την κατανομή του υετού (βροχοπτώσεων – χιονοπτώσεων) στην Αττική μεταξύ των βασικότερων παγκόσμιων προγνωστικών μοντέλων, του Ευρωπαϊκού Κέντρου ECMWF, του Αμερικάνικου GFS, του ICON και του GEM. Τα τέσσερα αυτά μοντέλα παρουσιάζουν άκρως διαφορετικά σενάρια γεγονός που από μόνο του αποτυπώνει τη μεγάλη αβεβαιότητα της πρόγνωσης ακόμα και τώρα.

Χωρίς να χρειαστεί να αναλυθούν οι δεκάδες επιπλέον παράμετροι που εξετάζονται για να εκτιμηθεί το ενδεχόμενο χιονόπτωσης, τέσσερις εκ των βασικών χαρτών κατανομής της χιονόπτωσης που σας δίνω, αρκούν για να γίνει κατανοητό πόσο δύσκολο είναι ακόμη και τώρα να δοθεί ασφαλής πρόγνωση για την Αττική.

Το γεγονός ότι το ένα από τα μοντέλα προβλέπει κατά διαστήματα -το πρωί της Δευτέρας- χιονόπτωση ακόμη και σε περιοχές όπως από την Ηλιούπολη και βορειότερα, ενώ τα άλλα δίνουν μόνο ψυχρό καιρό χωρίς καμία νιφάδα εκτός από τα βουνά της Βόρειας Αττικής που θα δουν τοπικές χιονοπτώσεις από τους πρόποδες και υψηλότερα, αποτυπώνει το μέγεθος της αβεβαιότητας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η πραγματική εξέλιξη συχνά βρίσκεται κάπου στη μέση, εκτός εάν την τελευταία στιγμή (σήμερα το βράδυ) τα μοντέλα μεταβάλλουν άρδην τα προγνωστικά τους και εναρμονιστούν πάνω σε μια κοινή προγνωστική γραμμή. Όσοι δουλεύουν με Ensemble Forecasts ξέρουν ότι ισχύει σχεδόν στο ακέραιο αυτό που αναφέρω.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ακόμα και τώρα οι Μετεωρολόγοι στη χώρα μας εμφανίζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το αν θα σημειωθεί χιονόπτωση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική. Η αβεβαιότητα αυτή δεν οφείλεται σε έλλειψη επιστημονικής επάρκειας των Μετεωρολόγων αλλά στην δυσκολία πρόγνωσης τέτοιων οριακών καταστάσεων. Θα συνεχίσω να λέω ότι είναι αβέβαιη η κατανομή χιονόπτωσης στην Αττική και πιθανότατα θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αργά σήμερα. Πάντως δεν αναμένεται κάτι σημαντικό, αυτό θέλω να το τονίσω, διότι δεν βοηθούν ούτε οι θερμοκρασίες (στα 850 hPa – 1450 μέτρα περίπου) για χιονόπτωση στα χαμηλά, ούτε ο υετός, ούτε η θέση του χαμηλού που διαφαίνεται αυτή την ώρα.

Η ατμοσφαιρική διαταραχή που προσεγγίζει την Ελλάδα είναι οριακής φύσεως, άρα μικρές διαφοροποιήσεις στην κίνηση του χαμηλού αλλά και στη θέση του το πρωί της Δευτέρας (και άρα και στη συνιστώσα του ανέμου), στην ένταση και τον χρονισμό της ψυχρής μεταφοράς αερίων μαζών αλλά και των υετοφόρων νεφών που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα σε θαλάσσιες περιοχές και να κινηθούν προς χερσαίες, επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα στο έδαφος. Έτσι, το εύρος των πιθανών εξελίξεων για το πρωινό της Δευτέρας στην Αττική, εκτείνεται από πλήρη απουσία φαινομένων (ή μόνο λίγες νιφάδες ή ασθενείς τοπικές χιονοπτώσεις) έως και κατά διαστήματα χιονόπτωση σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα.

Το μόνο στοιχείο με υψηλό βαθμό βεβαιότητας είναι ότι από το σήμερα το βράδυ θα σημειωθεί μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική. Η τελική εικόνα για το αν και πού θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει σήμερα αργά το βράδυ.

Σε μια τόσο οριακή και δυναμικά ασταθή Μετεωρολογική κατάσταση, προσωπικά εκτιμώ ότι ήταν λανθασμένο το γεγονός ότι αρκετοί έσπευσαν εδώ και ημέρες να παρουσιάσουν «τελικές» προγνώσεις και να διεκδικήσουν το ρόλο εκείνου που «πρώτος είδε» τι θα συμβεί. Όταν η ίδια η ατμόσφαιρα βρίσκεται κοντά σε κρίσιμα όρια μετάβασης (βροχή – χιόνι, φαινόμενα – απουσία φαινομένων, κίνηση χαμηλού ευνοϊκή – όχι ευνοϊκή), τέτοιες πρόωρες βεβαιότητες δεν είναι ένδειξη επιστημονικής επάρκειας αλλά ανάληψη υψηλού προγνωστικού ρίσκου, συχνά με κίνητρο την προσωπική προβολή και όχι την αξιόπιστη ενημέρωση του πολίτη.

Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν δεν χωρούν ούτε διαμάχες μεταξύ Μετεωρολόγων, ούτε ειρωνείες, ούτε «καφενειακού» τύπου ανακοινώσεις, ούτε αλαζονικές στάσεις του τύπου «εγώ ήξερα από πριν τι θα γίνει».

Ό,τι κι αν τελικά συμβεί, πάντα θα υπάρξει η εκ των υστέρων προσπάθεια από τους περισσότερους να παρουσιάσουν ότι επιβεβαιωθήκαν οι προβλέψεις τους, έχουν δεν έχουν πέσει μέσα. Η αποδοχή μιας αποτυχίας θέλει γερό στομάχι, ειλικρίνεια και ταπεινότητα. Η επιστημονική αλήθεια όμως είναι ότι σε μια χαοτική και οριακή ατμοσφαιρική διάταξη, κανείς δεν μπορεί να έχει απόλυτη βεβαιότητα.

Και επειδή θετικό είναι να ξέρουμε τη θεωρία αλλά η κοινωνία και η πολιτεία δικαιούνται μόνο καθαρή και τεκμηριωμένη ενημέρωση και όχι να γίνεται μέρος προσωπικών φιλοδοξιών, κρατήστε μόνο ότι δεν αναμένεται κάτι σημαντικό για την Αττική.

Τα υπόλοιπα θα ξεκαθαρίσουν αργά απόψε».

Χιόνια στην Πάρνηθα

Παράλληλα, χιόνια και στην Αττική έφερε το έντονο κύμα ψύχους με τα πρώτα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα και στο καταφύγιο Μπάφι.

Παρέες νέων και οικογένειες με μικρά παιδιά αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν το κατάλευκο τοπίο και τα χιόνια για να κάνουν μία χειμερινή βόλτα στο καταφύγιο Μπάφι στην Πάρνηθα.

Τσουχτερό είναι το κρύο όλη μέρα σήμερα στην Πάρνηθα, ενώ πολλοί κάτοικοι δεν πτοήθηκαν και ανέβηκαν μαζί με φίλους τους ή και τα παιδιά τους για να απολαύσουν το Αλπικό τοπίο, να παίξουν χιονοπόλεμο και να φτιάξουν χιονάνθρωπους.

Η θερμοκρασία έχει πέσει υπό του μηδενός, με την αίσθηση να φτάνει μέχρι και τους -5 βαθμούς στην Πάρνηθα αλλά και σε πολλές ακόμα περιοχές της Ελλάδας.