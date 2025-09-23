Καιρός αύριο: Η θερμοκρασία θα «σκαρφαλώσει» έως τους 32 βαθμούς – Τοπικές βροχές στο Ιόνιο

Θα συνεχίσει να θυμίζει καλοκαίρι ο καιρός αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ): Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της δυτικής Κρήτης. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Στο Ιόνιο λίγες τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 με 32 και στις Σποράδες έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της δυτικής Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 26 με 27 και στην Κρήτη τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.