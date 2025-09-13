Καιρός αύριο: Μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Τοπικές νεφώσεις και βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας

Ζεστός θα είναι και αύριο Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ, με την θερμοκρασία να σημειώνει μικρή πτώση σε κάποιες περιοχές της χώρας, αλλά να παραμένει σε ίδια επίπεδα σε άλλες. Τοπικές βροχές μικρής διάρκειας θα παρατηρηθούν στα ορεινά.

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας στα ορεινά. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στην κεντρική Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά του Ιονίου έως 32 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα. Πιθανότητα για τοπικές βροχές έως το μεσημέρι στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στην Εύβοια τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στην Κρήτη έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.