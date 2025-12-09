Ελλάδα

Καιρός αύριο: Χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες
καιρός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Κρύο και τοπικές βροχές περιλαμβάνει ο καιρός αύριο Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Το δελτίο της ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός αύριο Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου θα έχει στην Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 03 ως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18, τοπικά στη νότια Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Έως 18 και στα Δωδεκάνησα έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
203
201
162
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εκδόθηκε ΚΥΑ για το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας – Τι προβλέπει για εξετάσεις και συνταγογράφηση
Το σύστημα εκδίδει αυτόματα παραπεμπτικό για τη ιατρική αξιολόγηση της παχυσαρκίας, η οποία πραγματοποιείται από ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο ή μεταβολιστή σε δημόσιες δομές υγείας
iStock
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψάχνουν αν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης – Δεν έχει ελληνικό
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει διορία μέχρι την Παρασκευή προκειμένου να παραδώσει όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα, καθώς αν δεν το κάνει θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια
Στέφανος Τσιτσιπάς 30
Οδηγός επιβίωσης για τα μπλόκα αγροτών: Μετ’ εμποδίων οι μετακινήσεις στη χώρα με τεράστιες παρακάμψεις – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Ενισχύονται τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, με τους αγρότες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, με νέο μπλόκο να έχει στηθεί στη...
Μπλόκο αγροτών στα Μάλγαρα
46
Newsit logo
Newsit logo