Καιρός – Δήμος Αθηναίων: Αναβλήθηκε η γιορτή «Νύχτα των Ευχών» λόγω της κακοκαιρίας την παραμονή των Χριστουγέννων

Την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τελικά η εκδήλωση «Η Νύχτα των Ευχών» στην πλατεία Κοτζιά. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ, αναμένεται καταιγίδα στην Αθήνα την Παραμονή Χριστουγέννων (24.12.2025), οπότε και είχε προγραμματιστεί.

Η υπαίθρια γιορτή που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων επρόκειτο να γίνει την Τετάρτη, παραμονή Χριστουγέννων, ωστόσο η απόφαση αναβολής κρίθηκε αναγκαία, μετά τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ, για καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, «Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση.

Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Νύχτα των Ευχών: Αλλαγή ημερομηνίας! Ραντεβού στις 26.12 στην Πλατεία Κοτζιά!

Αναβολή της «Νύχτας των Ευχών» λόγω καιρικών συνθηκών

Νέα ημερομηνία: Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της ΕΜΥ, αναμένεται καταιγίδα στην Αθήνα την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), όπου και είχε προγραμματιστεί «Η Νύχτα των Ευχών».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, στις 18.00.

«Η Νύχτα των Ευχών» αποκτά ακόμα πιο γιορτινή διάσταση

Για πρώτη φορά, τα φαναράκια θα «πετάξουν» με φόντο το μαγικό σκηνικό της νέας Χριστουγεννιάτικης Αγοράς που έχει στήσει ο Δήμος Αθηναίων στην πλατεία Κοτζιά. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για τα «Χριστούγεννα στην Αθήνα»: https://cultureisathens.gr/event/xmas-program-2025/

Χορηγός επικοινωνίας ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, Αθήνα 9.84.

Ευχαριστούμε θερμά το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία για το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε στην πλατεία Συντάγματος και τον στολισμό του, καθώς και την Protergia, αναπόσπαστο μέλος της METLEN, για τον εναέριο στολισμό στην οδό Ερμού και τη χριστουγεννιάτικη φάτνη στην πλατεία Μητροπόλεως».