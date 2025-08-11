Καιρός: Δυνατά μελτέμια και θερμοκρασία στους 41 βαθμούς Κελσίου μέχρι την Τρίτη

Ισχυροί άνεμοι και υψηλές θερμοκρασίες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις επόμενες δύο μέρες, καθώς οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει στους 41 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά για τον καιρό, οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί καθώς αν και το μελτέμι «εξασθενεί λίγο από σήμερα το απόγευμα θα διατηρηθεί τοπικά το επόμενο διήμερο σε κεντρικό Αιγαίο και Νότια Εύβοια – Καβοντόρο στα 7 με 8 Μποφόρ ανεβάζοντας τον δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιών στο 4».

Εξασθένηση των ανέμων «προβλέπεται από την Τετάρτη έως και της Παναγίας», ενώ το προσεχές Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα φτάσουν και πάλι στα 6 με 7 μποφόρ.

Την ίδια ώρα σε υψηλά επίπεδα θα κυμανθούν το επόμενο διήμερο και οι θερμοκρασίες, καθώς θα σκαρφαλώσουν στους 41 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Συγκεκριμένα, η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε την πορεία του καιρού μέσα από την εφαρμογή Windy

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 12-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 36 με 38 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 ( ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.