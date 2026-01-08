Καιρός: Δυο «πολικές φωτοβολίδες» θα χτυπήσουν τη χώρα – Χιόνια στα βόρεια προάστια της Αττικής, ασανσέρ η θερμοκρασία

Αλλάζει ο καιρός τις επόμενες ώρες με τους νοτιάδες να δίνουν τη θέση τους στις χαμηλές θερμοκρασίες. Δύο «πολικές φωτοβολίδες» θα χτυπήσουν τη χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη οι «πολικές φωτοβολίδες» θα είναι σύντομες και θα χτυπήσουν σε δύο φάσεις, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες να κυριαρχούν και να κινούνται σαν ασανσέρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουσιαστικά μια πολική αέρια μάζα θα «συγκρουστεί» με τις θερμές αέριες μάζες οι οποίες ήδη επικρατούν και η σύγκρουση αυτή θα δώσει ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους ακόμα και σε επίπεδα θυέλλης. Θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ θα κρατήσουν μέχρι αύριο το πρωί.

Η πολική αέρια μάζα θα δώσει και χιονοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές που θα καταγραφούν στην Αττική τα επόμενα 24ωρα, καθώς αναμένονται δύο απότομες πτώσεις του υδραργύρου. Η πρώτη θα εκδηλωθεί από το απόγευμα της Πέμπτης έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί θεαματικά από τους 21 βαθμούς της Τετάρτης στους 5 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει και πάλι τους 20 βαθμούς, ωστόσο ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές και εκτεταμένες βροχοπτώσεις θα επηρεάσει τη χώρα.

Από το βράδυ της Κυριακής, μια νέα εισβολή πολικών αερίων μαζών αναμένεται να προκαλέσει εκ νέου πτώση της θερμοκρασίας, με την Αττική να βλέπει τον υδράργυρο να υποχωρεί κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τη Δευτέρα και την Τρίτη ενισχύονται οι πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Την ίδια ώρα, έντονα χειμωνιάτικο θα είναι το σκηνικό και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, στη βορειοανατολική Ελλάδα, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, στις Σποράδες, στην Αττικοβοιωτία, στην Εύβοια, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης, αναμένονται χιονοπτώσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν έως και 24 ώρες.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν αποκλείεται να δούμε χιόνια ακόμη και σε νησιωτικές περιοχές, ακόμη και σε σημεία κοντά στη θάλασσα. Από την Τρίτη και μετά, ωστόσο, ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανοδική πορεία και να φτάνει τους 17-18 βαθμούς Κελσίου.