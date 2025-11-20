Καιρός: Επίμονες και ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Με επιμονή στη δυτική Ελλάδα συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες που πλήττουν εδώ και μέρες την Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και την Αιτωλοακαρνανία.

Οι συνεχιζόμενες καταιγίδες έχουν προκαλέσει δεκάδες προβλήματα στην βορειοδυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπειρο με πλημμύρες, απεγκλωβισμούς βοσκών, και κατολισθήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο μιλώντας για πορτοκαλί προειδοποίηση.

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).