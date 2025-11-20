Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Καιρός: Επίμονες και ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα – Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου
Βροχή στην Αθήνα
Βροχή στην Αθήνα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Με επιμονή στη δυτική Ελλάδα συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες που πλήττουν εδώ και μέρες την Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο και την Αιτωλοακαρνανία.

Οι συνεχιζόμενες καταιγίδες έχουν προκαλέσει δεκάδες προβλήματα στην βορειοδυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Ήπειρο με πλημμύρες, απεγκλωβισμούς βοσκών, και κατολισθήσεις

Η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο μιλώντας για πορτοκαλί προειδοποίηση. 

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
78
78
76
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η γνωριμία με την αρχηγό, η βαλίτσα με τα ναρκωτικά και η παγίδα της αστυνομίας – Όλα όσα είπε ο δεύτερος ρασοφόρος και φίλος του ιερέα youtuber
«Ζητώ συγνώμη για την πράξη μου. Ζητώ μία ευκαιρία. Δεν χρησιμοποιούμε κωδικοποιημένες εκφράσεις στις συνομιλίες μας με την αρχηγό, εκτός από τη λέξη "μακαρόνια"»
Ο ιερέας διατηρεί κανάλι στο YouTube
Δήμητρα Ματσούκα: Μου πήραν τις πινακίδες την Κυριακή έξω από το θέατρο, πήρα το αυτοκίνητο για να το αφήσω σπίτι
«Δευτέρα και Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο και χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, μετά το θέατρο πήρε το αυτοκίνητό της για να το πάει στο σπίτι της και να το αφήσει εκεί»
Δήμητρα Ματσούκα 7
Newsit logo
Newsit logo